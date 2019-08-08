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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
08.08.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Siemens Healthineers'ten 1,1 milyar dolarlık satın alma

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Siemens Healthineers'ten 1,1 milyar dolarlık satın alma

Alman teknoloji şirketi Siemens'in bünyesindeki Siemens Healthineers, robotik cerrahi alanında hizmet veren, ABD merkezli Corindus Vascular Robotics'i 1,1 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Siemens Healthineers'in, yapay zekayı kullanarak stent takma gibi sağlık hizmetlerini gerçekleştirmek için robotlar üreten, merkezi ABD'de bulunan Corindus Vascular Robotics'e hisse başına 4,28 dolar ödeme yapacağı bildirildi. 

Açıklamada, vasküler robotikte öncü olan Corindus Vascular Robotics'in satın alınmasıyla Alman şirketin, hastaya yönelik robotik hizmetler sağlayıcılığını genişletmeyi hedeflediği belirtildi.

Satın alma rakamının toplamda yaklaşık 1,1 milyar dolar olduğu aktarılan açıklamada, satın alma anlaşmasının ABD'li şirketin yönetim kurulu tarafından onaylandığı ve bu yılın son çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

2002'de kurulan Corindus Vascular Robotics'in yaklaşık 100 çalışanı bulunuyor. Şirketin gelirleri, geçen yıl 10,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, net zararı ise 35 milyon dolar olarak açıklandı. Şirketin ürettiği akıllı robotlar, doktorlar tarafından ameliyathanelerde kullanılıyor. Robotik cerrahi; hem doktor sayısını düşürüyor hem de doktorların uzun süren ameliyat esnasında yorulup dikkatini ve kas beyin koordinasyonunu kaybetme riskini azaltıyor. 

Söz konusu satın alma ile Siemens Healthineers, New York borsasında işlem gören Corindus Vascular Robotics'e 7 Ağustos'taki hisse değerinden yaklaşık yüzde 77 fazla ödeme yapacak. Corindus Vascular Robotics hisseleri, dün yüzde 4,72 değer kaybıyla 2,42 dolardan kapanmıştı.

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