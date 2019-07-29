Sıcak havalar Twitter’ı da etkisi altına aldı
Havalar şu ara yurt genelinde çok sıcak. Her ne kadar son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini büyük ölçüde hissediyor olsak da sıcak havalardan kendimizi alamıyoruz. Tatile gidenler sıcak havanın keyfini çıkarırken büyük şehirlerde tatil şansı olmayanlar havalardan muzdarip. Bu da haliyle Twitter'da paylaşılan içeriklere fazlasıyla yansıyor.
Hava sıcaklığı şikayete dönüşürken kimi zaman da muzipliğe sebep oluyor. Twitter’da da pek çok kullanıcı, sıcak havaları diline esprili bir şekilde dolarken en eğlenceli tweetleri sizin için derledik.
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