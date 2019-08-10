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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
10.08.2019 - 07:41, Son Güncelleme:

Sıcak hava dalgaları Büyük Set Resifi'ndeki mercanları öldürüyor

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Sıcak hava dalgaları Büyük Set Resifi'ndeki mercanları öldürüyor

Avustralya'da yürütülen araştırmada sıcak hava dalgalarının, Queensland eyaletinde bulunan Büyük Set Resifi’ndeki mercanlar için sanıldığından daha büyük tehdit oluşturduğu saptandı.

Avustralya'da yürütülen araştırmada sıcak hava dalgalarının, Queensland eyaletinde bulunan Büyük Set Resifi’ndeki mercanlar için sanıldığından daha büyük tehdit oluşturduğu saptandı.

Büyük Set Resifi'ni inceleyen bilim insanları, bölgedeki iklim değişikliği nedeniyle yükselen okyanus sıcaklıklarının mercanların sanıldığından daha hızlı ölümüne neden olduğunu ortaya koydu.

Sıcak hava dalgalarının ardından mercanların yüzde 15 kadar zayıfladığını ve dokuları öldükten sonra iskeletlerinin birkaç hafta içinde çürüdüğünün tespit edildiği çalışmada, mercanların daha sonra resiften koptuğu belirtildi.

Araştırmayı yürütenlerden Yeni Güney Galler Üniversitesinden Dr. Tracy Ainsworth, yaptığı açıklamada, Büyük Set Resifi'ndeki mercanların dokusu öldüğünde düştüğünü ve iskeletten ayrıldığını kaydederek, daha sonra da iskeletin aşındığını ve zayıfladığını bildirdi.

Araştırmanın sonuçları "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

Avustralya'da nisanda yayımlanan araştırmada 2016 ve 2017 yıllarındaki sıcak hava dalgalarının mercan resiflerinde yol açtığı beyazlamanın ardından Büyük Bariyer Resifi'nde yeni mercan oluşumunun yüzde 89 azaldığı belirlenmişti.

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