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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.10.2018 - 13:21, Son Güncelleme:

Siber zorbalık nedir?

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Siber zorbalık nedir?

Siber zorbalık, son günlerde sıkça konuşulan bir kavram halini aldı. Özellikle internetin hayatımıza iyiden iyiye girmesiyle, bazı suçlar da haliyle internet üzerinden işlenir oldu. Siber zorbalık da işte tam bu kapsamda karşımıza çıkan önemli bir kavram. Peki nedir siber zorbalık?

Zorbalık olgusu yeni bir olgu değil; birçok yetişkin çocukluklarında zorbalığa uğradıklarını hatırlayacaktır. ‘Geleneksel’ zorbalık okulun bahçesinde fiziksel ve sözlü tacizi içerirdi. Ancak artık İnternet kullanımının artması ve akıllı telefonlarla birlikte bu olgu, çocuk okuldan çıktıktan sonra bile son bulmuyor. Ne yazık ki çevrimiçinde siber zorbalık olarak devam ediyor.

Kaspersky Lab ve B2B International tarafından gerçekleştiren bir anket, ebeveynlerin neredeyse dörtte birinin (%22) çocuklarının çevrimiçinde ne gördüğünü ve ne yaptığını kontrol edemeyeceğini düşündüğünü ve neredeyse yarısının (%48) çocuklarının siber zorbalıkla yüzleşmesinden endişelendiğini ortaya koymuş.

Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya ağlarının popülerliğinin artmasıyla birlikte çevrimdışı hayat çevrimiçi hayatla iç içe geçmiş bulunmakta. Bunun sonucu olarak zorbalık, çocuk oyun bahçesinden ayrıldıktan sonra bile peşini bırakmıyor. Zorbalık çevrimdışında, yani okulda başlayabilir ve sosyal medya üzerinden devam edebiliyor.

Çocuklara güvenlik tekniklerini öğretmenin yanı sıra teknolojinin sorumlu bir şekilde kullanılmasını öğretmek de önemli. Kaspersky Lab Güvenlik Araştırmacısı David Emm şu açıklamalarda bulunuyor:

“Çocukların, aynı gerçek hayattaki iletişimde olduğu gibi çevrimiçinde diğer insanlarla etkileşim kurarken belirli bir ahlak anlayışı geliştirmesi gerekir. Bu onların daha fazla empati sahibi olmalarını sağlayacak ve siber suçlar ve siber zorbalığa bulaşma olasılığını azaltacaktır. Ayrıca erken yaşlardan itibaren bazı çevrimiçi etkinliklerle ilgilenmenin potansiyel tehlikelerini anlamaları da önemlidir.”

Siber zorbalık fiziksel şiddet içermiyor olsa da aşağıda açıklandığı üzere klasik zorbalıktan daha şiddetli olduğunu gösteren örnekler bulunuyor:

• İsimsizdir. Siber zorbalık anonim çevrimiçi ayarlarda isimsiz kalabildiğinden zorbaların kimliklerini belirlemek ve sonuç olarak kimin sorumlu olduğunu kanıtlamak zordur. Bu durum ayrıca zorbaların verdikleri hasarla daha az bağlantılı olmalarına ve zorbalığı daha da ileri götürmelerine yol açabilir.

• Kaçması zordur. Günümüzde birçok insan İnternet bağlantısına sahiptir ve teorik olarak çevrimiçinde depolanan küçük düşürücü olabilecek bilgilerin tümüne herkes erişim sağlayabilir.

• Sürekli çevrimiçidir. Kurbanlar bilgisayarlar veya akıllı telefonlardan her zaman ve her yerden erişim sağlanabilir olduğundan siber zorbalıktan kaçması zordur.

• Yüz yüze etkileşimden daha saldırgandır. Zorbalar ve kurbanları birbirlerini göremez. Dolayısıyla karşısındakinin yüz ifadelerini, jest, mimik ve davranışlarını da göremez. Zorbalar verdikleri zarardan uzaktadırlar ve bu nedenle diğerlerinin duyguları ve görüşleri hakkında daha düşüncesiz olurlar.

Günümüzde önemli bir sorun da ebeveynlerin çocuklarının maruz kaldığı siber zorbalığı nadiren fark etmeleri ve çocukların bu konuda konuşmaya isteksiz olması. Günümüzün toplumunda zorbalık, nedenleri ve taktikleri hakkında daha fazla bilgi edindikçe zorbalığı önlememiz kolaylaşacak.

 

 

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