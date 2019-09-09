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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
09.09.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

'Siber uzay' için beyin fırtınası

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'Siber uzay' için beyin fırtınası

BTK ile HAVELSAN'ın ortaklaşa düzenlendiği "Teknoloji Sohbetleri"nde bu kez 5'inci savaş ortamı olarak kabul edilen "siber uzay" ele alınacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile HAVELSAN'ın ortaklaşa düzenlendiği "Teknoloji Sohbetleri"nin 25 Eylül'deki oturumlarında 5'inci savaş ortamı olarak kabul edilen "siber uzay" konusu tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, BTK ile HAVELSAN'ın birlikte düzenlediği "Teknoloji Sohbetleri" etkinliklerinin 5'incisi 25 Eylül'de "Siber Savaşlar ve Geleceği" temasıyla BTK'de gerçekleştirilecek.

Etkinlikte beşinci savaş ortamı olarak görülen siber uzay, farklı yönleriyle ele alınacak. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi de etkinlikte HAVELSAN ve BTK ile paydaş olacak.

Geleceğin siber tehditleri, ülke destekli siber saldırıların milli güvenliğe etkileri, kritik bilgi altyapılarının korunması için alınabilecek tedbirler ve geleceğin siber savaşlarına bugünden hazır olabilmek için Türkiye'de yapılan ve yapılması gereken çalışmalar oturumlarda ele alınacak.

İnteraktif paneller yapılacak

Etkinlikte, ulusal güvenlik konularına dair ana ve alt başlıklarda gelişme ve ilerleme beklenen noktalar belirlenecek, gelecek öngörülerinin üzerinde durulacağı konuşma ve paneller, kurum yetkilileri ve akademisyenler tarafından interaktif şekilde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin de destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında fuaye alanında firma tanıtımları da yapılacak.

Türkiye'de siber güvenlik alanında ilerlemeye yönelik birçok yeni fikrin ortaya çıkmasının beklendiği etkinlik, ilgili tüm kurumların yetkililerine, araştırmacılara, akademisyenlere ve öğrencilere kapılarını açacak.

Sağlanacak katkıların, siber güvenlik alanında yapılacak yeni çalışmalara ışık tutması bekleniyor.

Artırılmış gerçeklikten 5G'ye kadar

Geçen yıl ekim ayından beri "Artırılmış Gerçeklik", "Yazılım Test Teknolojileri", "Açık Kaynak Yazılımlar", "5G ve Uygulamaları" temalarıyla gerçekleştirilen etkinlikler 3 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Sunum ve panellerde 50'den fazla kamu, özel ve akademik kurum yer alarak paylaşımda bulundu.

Etkinliğe katılmak isteyenler "https://tb.havelsan.com.tr/" adresinden ücretsiz kayıt yaptırabiliyor.

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