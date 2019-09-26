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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.09.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Siber tehditleri belirlemenin 7 yolu

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Siber tehditleri belirlemenin 7 yolu

Şirket çalışanlarından kaynaklanan veri ihlallerinin oranı 2018 yılında da yükselişe geçti. Dış tehditlere karşı kendilerini korumaya çalışan birçok şirketin veri sızıntılarını kendi çalışanlarının ihmallerinden dolayı yaşaması ise durumun tehlikesini gözler önüne seriyor. Siber güvenlik uzmanları, şirketlerin iç tehditler konusunda dikkat etmesi noktaları 7 maddede açıkladı.

1. Yakın zamanda işten ayrılacak olan çalışanınız varsa: Şirket içerisinde ayrılık kararı almış ya da başka bir iş teklifini değerlendirme sürecine girmiş bir çalışanız varsa önceliğiniz verilerinizin güvenliği olmalıdır. Bir şirketin yaşamak istediği en son şeyin ayrılan bir çalışanın başka bir şirkete özel verileri götürmesi ve bundan dolayı pozisyon elde etmesi olacağını belirtmek gerekiyor. Bu yüzden çalışanın işten ayrılırken beraberinde verileri dışarı çıkarmayacağına emin olmalısınız.Verilerin güvenliği açısından insan kaynakları ile hukuki danışmanlarınızın belirleyeceği ve her iki tarafı da koruma altına alacak esasları belirlemeniz gerekiyor.

2. Çalışanınız yetkisi olmadığı bir dosyaya erişmeye çalışıyorsa: Şirket içerisinde çalışanların sahip oldukları roller ile erişebilecekleri veriler netleştirilmelidir. Eğer bir şirket çalışanı sahip olduğu rolün içeriğinde olmayan bir dosya ya da veriye erişmek için şüpheli hareketlerde bulunuyorsa bu duruma dikkat etmelisiniz. Çalışanları ait olmadıkları ağ içerisinde verilere ulaşmaya çalışırken görmek, güvenlik uzmanının şüpheli iç tehdit uyarısı yapmasına neden oluşturabilir. Bu uyarıları dikkate alarak çalışanların yetkisi dışındaki verilere karşı ulaşmasını engellemelisiniz.

3. Şifreli verileri indiren çalışanlarınız varsa: Herhangi bir tür şifreleme kullanan çoğu şirket, günlük log kayıtlarında veya güvenlik yönetim platformunda şifreleme verilerinin rolünü işaretler. Ayrıca, şifrelenmiş verilerin şifrelenmemiş verilerden daha fazla sürücü alanı kapladığından genellikle saklanan verilerin miktarını kayıt altında tutar. Bu durumdan dolayı muhasebe çalışanınızın şifrelenmiş bir Terabaytlık veriyi neden indirdiğini ve sonrasında şifrelediğini de sormak gerekebilir. Şifreli veri indirenlerin bir gerekçesi olması konusunda fikirlerini dile getiren Gürsel Tursun, şirket içerisinde büyük hacimli şifreli verilerin indirilmesi durumunda şüphe duyulması gerektiğini belirtiyor.

4. Kısa süreli çalışanlarınız işten ayrılıyorsa: IT uzmanları ve insan kaynakları uzmanları bir konuda hemfikir olabiliyor. Çalışanlar çok iyi olsalar da, genellikle birkaç kez uyarıldıklarında, işten çıkarıldıklarında ya da kovulduklarında farklı davranmaya başlarlar. İşten çıkacak olan kısa süreli çalışanlar, bir ürüne, hizmete veya yeni bir iş koluna yardım etmiş olabilir ve bu nedenle o işin meyvelerini şirketten çıkarken yanlarında almaya hak kazandıklarını iddia edebilirler. Bundan dolayı tüm veri tabanlarını indirdiklerine şahit olabilirsiniz. Kısa süreli çalışanları aktif olarak izlemeye ve verilere muhtemel erişimlerini sınırlandırmayı unutmamalısınız. İşten ayrılacak olan çalışanlarınızda olduğu gibi böyle durumlarda da insan kaynakları ve hukuki danışmanlarınız ile kapsayıcı esasları oluşturmaya gerek duymalısınız.

5. Başka iş rollerine gönüllü çalışanlarınız varsa: Şirketinizin güvenlik operasyon merkezinde IT yöneticinizin acil bir iş durumuna karşı gönüllü yardımcı olmak isteyen çalışanınız olabilir. Bu gayet şirket içi yardımlaşma ve destek için önemli bir pozitif çıkarım da olabilir. Ancak konu verilerin gizliliği ve koruması olunca bu pekte güvenilir bir durumu oluşturmaz. Yanlış görev çalışması şirketinizin gizli verilerini dışarı sızdırabilir.

6. Verileri USB belleklere indiren çalışanlarınız varsa: Veri hacimlerine ek olarak, sistemler ve yönetim konsolları veri indirmek için kullanılan cihazın türünü ayırt edebilir. Ancak güvenlik ekiplerine biraz duraklama yaşatabilecek indirme hedefleri arasında USB bellekler veya harici sabit sürücüler bulunuyor. Kolayca taşınabilir ve fiziksel olarak gizlenebilir oluyorlar. Eğer önemli olarak gördüğünüz bir veriyi bu cihazlardan birine aktaran bir çalışanınız varsa bunun nedenini sorgulamanız gerekebilir.

7. TOR ya da VPN kullanan çalışanlarınız varsa: Bazı çalışanlar kendilerini gizlemek veya kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerini gizlemek için yollar ararlar. En sık başvurdukları yöntem ise kullanıcılara arama, tıklatma ve indirme işlemlerinin ardından herhangi bir trafik analizine karşı da koruma sağlayan isimsiz tarama için tasarlanmış TOR tarayıcılarının yanı sıra, kullanıcıya bolca gizlilik sağlayan özel VPN’lerdir. Bu uygulamaların endişe verici şekilde çalışanlar arasında yaygın olduğuna dikkat çeken Gürsel Tursun, şirketlerin güvenlik önlemleri için bu konuya karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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