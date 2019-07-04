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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.07.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Siber suçla mücadelede INTERPOL ile iş birliğini genişletiyor

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Siber suçla mücadelede INTERPOL ile iş birliğini genişletiyor

Kaspersky ve INTERPOL dünya genelinde siber suçla mücadele alanındaki iş birliklerini beş yıllık yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. İki kurum arasındaki bu ikinci anlaşmanın ilki 2014’te imzalanmıştı.

3 Temmuz tarihinde Kaspersky CEO’su Eugene Kaspersky ve INTERPOL Polis Hizmetleri Yönetici Direktörü Tim Morris yeni bir katkı anlaşmasına imza attı. Anlaşma uyarınca Kaspersky, INTERPOL’e insan kaynağı desteği, eğitim ve siber suç faaliyetlerine dair en güncel tehdit istihbaratı sunarak kurumun siber tehditlere karşı mücadele becerisini güçlendirecek. İmza töreni Singapur’da düzenlenen INTERPOL World 2019 etkinliğinde gerçekleşti. 

İki kurum arasındaki ilişkileri daha da güçlendiren bu iş birliği, INTERPOL’ün siber suç soruşturmalarına destek olabilecek bilgi ve teknolojilerin paylaşılmasını sağlayacak. Yeni anlaşma ile siber tehdit araştırmalarına ilişkin bilgiler paylaşacak ve dijital soruşturmalar için gerekli araçlar sunacak olan Kaspersky, siber saldırıların önlenmesi için yapılan çalışmaları güçlendirmeyi hedefliyor. 

Kaspersky CEO’su Eugene Kaspersky anlaşma töreninin ardından şunları söyledi: “Gelişmiş tehdit gruplarının yükselişi nedeniyle tüm ekosistemi kapsayan iş birliklerinin ve uzman bilgi paylaşımının önemi daha önce hiç olmadığı kadar arttı. INTERPOL ile iş birliğini sürdürmekten ve tüm dünyada emniyet güçlerine siber suçla mücadele için gereken bilgi ve araçları sunmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz.” 

Siber suçların sınır tanımadığını bilen Kaspersky, global BT güvenliği topluluklarının yanı sıra INTERPOL gibi uluslararası kurumlar, emniyet teşkilatları ve acil bilgisayar müdahale ekipleri ile ortak operasyonlar ve siber tehdit araştırmaları yürütüyor. Siber güvenlik markaları arasında bir ilke imza atarak emniyet teşkilatlarına ücretsiz bir gelişmiş hizmet sunan Kaspersky; kendi çözümlerinin nasıl çalıştığını, siber suçla ve karmaşık siber tehditlerle nasıl mücadele ettiğini gösteriyor. Hizmet hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

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