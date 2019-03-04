Siber suç oranÄ±nda büyük sÄ±çrama yaÅŸanÄ±yor
UluslararasÄ± siber gÃ¼venlik kuruluÅŸu Netscout, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda kapsamlÄ± bir Ä°nternet Tehditleri Raporu yayÄ±nladÄ±. 2018'in ikinci yarÄ±sÄ±ndan elde edilen bulgularÄ± inceleyen rapor, devletleri hedef alan tehditler, IoT aÃ§Ä±klarÄ±, online eriÅŸilebilirliÄŸi engellemeye yÃ¶nelik DDoS saldÄ±rÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere en yeni siber tehdit eÄŸilimlerine odaklanÄ±yor.
Konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, araÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2018â€™in ikinci yarÄ±sÄ±ndaki tehdit ortamÄ±nÄ±n steroid saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n eÅŸdeÄŸerini temsil ettiÄŸi, dijitalleÅŸen dÃ¼nya iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k risklerden birinin siber saldÄ±rÄ±lar olduÄŸu sÃ¶ylendi.
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Rapordan bazÄ± Ã§arpÄ±cÄ± baÅŸlÄ±klar ÅŸÃ¶yle:
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- DDoS saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sÃ¼rekli hedefleri haline gelen IoT cihazlarÄ±, takÄ±ldÄ±ktan beÅŸ saat iÃ§inde ve belirli saldÄ±rganlar tarafÄ±ndan hedeflendikten beÅŸ dakika sonra saldÄ±rÄ±ya uÄŸruyor.
- IoT gÃ¼venliÄŸi, pek Ã§ok cihazda en dÃ¼ÅŸÃ¼k dÃ¼zeyde. Bu, Ã¶zellikle tÄ±bbi cihazlardan arabalara kadar IoT donanÄ±mlÄ± tÃ¼m Ã¼rÃ¼nleri daha tehlikeli ve savunmasÄ±z hale getiriyor.
- 2018â€™deki DDoS saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±, bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 26 arttÄ± ve 100-400 Gbps aralÄ±ÄŸÄ±ndaki ataklar patladÄ±.
- DDoS saldÄ±rÄ±larÄ±, kÃ¼resel Ã§apta 2018'in ikinci yarÄ±sÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 19 oranÄ±nda arttÄ±. Tehdit aktÃ¶rleri, yalnÄ±zca Ä°nternet baÄŸlantÄ±sÄ±yla ilgili Ã§ok sayÄ±da cihazÄ± ele geÃ§iren ve kullanan Ã§ok sayÄ±da stratejik kampanya baÅŸlattÄ±.Â
- Siber suÃ§ yeraltÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir enstrÃ¼manÄ± haline geldi. SaldÄ±rÄ± boyutundaki artÄ±ÅŸlar, saldÄ±rganlarÄ±n bu yolla para kazanmaya devam ettiÄŸini gÃ¶steriyor.Â Â
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