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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Teknoloji
04.03.2019 - 08:02, Son GÃ¼ncelleme:

Siber suç oranÄ±nda büyük sÄ±çrama yaÅŸanÄ±yor

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Siber suç oranÄ±nda büyük sÄ±çrama yaÅŸanÄ±yor

UluslararasÄ± siber gÃ¼venlik kuruluÅŸu Netscout, dÃ¼nya Ã§apÄ±nda kapsamlÄ± bir Ä°nternet Tehditleri Raporu yayÄ±nladÄ±. 2018'in ikinci yarÄ±sÄ±ndan elde edilen bulgularÄ± inceleyen rapor, devletleri hedef alan tehditler, IoT aÃ§Ä±klarÄ±, online eriÅŸilebilirliÄŸi engellemeye yÃ¶nelik DDoS saldÄ±rÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere en yeni siber tehdit eÄŸilimlerine odaklanÄ±yor.

Konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, araÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2018â€™in ikinci yarÄ±sÄ±ndaki tehdit ortamÄ±nÄ±n steroid saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n eÅŸdeÄŸerini temsil ettiÄŸi, dijitalleÅŸen dÃ¼nya iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k risklerden birinin siber saldÄ±rÄ±lar olduÄŸu sÃ¶ylendi.
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Rapordan bazÄ± Ã§arpÄ±cÄ± baÅŸlÄ±klar ÅŸÃ¶yle:
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- DDoS saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sÃ¼rekli hedefleri haline gelen IoT cihazlarÄ±, takÄ±ldÄ±ktan beÅŸ saat iÃ§inde ve belirli saldÄ±rganlar tarafÄ±ndan hedeflendikten beÅŸ dakika sonra saldÄ±rÄ±ya uÄŸruyor.

- IoT gÃ¼venliÄŸi, pek Ã§ok cihazda en dÃ¼ÅŸÃ¼k dÃ¼zeyde. Bu, Ã¶zellikle tÄ±bbi cihazlardan arabalara kadar IoT donanÄ±mlÄ± tÃ¼m Ã¼rÃ¼nleri daha tehlikeli ve savunmasÄ±z hale getiriyor.

- 2018â€™deki DDoS saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±, bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 26 arttÄ± ve 100-400 Gbps aralÄ±ÄŸÄ±ndaki ataklar patladÄ±.

- DDoS saldÄ±rÄ±larÄ±, kÃ¼resel Ã§apta 2018'in ikinci yarÄ±sÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 19 oranÄ±nda arttÄ±. Tehdit aktÃ¶rleri, yalnÄ±zca Ä°nternet baÄŸlantÄ±sÄ±yla ilgili Ã§ok sayÄ±da cihazÄ± ele geÃ§iren ve kullanan Ã§ok sayÄ±da stratejik kampanya baÅŸlattÄ±.Â

- Siber suÃ§ yeraltÄ± dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir enstrÃ¼manÄ± haline geldi. SaldÄ±rÄ± boyutundaki artÄ±ÅŸlar, saldÄ±rganlarÄ±n bu yolla para kazanmaya devam ettiÄŸini gÃ¶steriyor.Â Â 

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