Siber saldırıya uğrayan şirketin notu düşürüldü

ESET, dünya ekonomisinde ilk kez görülen ve siber ihlallerin yol açtığı yıkıcı etkilere örnek oluşturabilecek bir gelişmeye dikkat çekti. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2017 yılındaki saldırının ciddi mali yıkımı nedeniyle Equifax için derecelendirme durumunu "istikrarlı"dan "negatif"e düşürdü. Bu güvenlik ihlali, yasal ücretler hariç, bugüne kadar şirkete 1,4 milyar dolara mal oldu.

Dünyada ilk kez



Moody's‘in kararı önemli, çünkü bir güvenlik açığının oluşturduğu yüksek maliyet, ilk kez bir şirketin derecelendirme durumunu değiştirmesine sebep oldu. Elbette tartışmalı düşüş birden bire ortaya çıkmadı. Moody’s, derece düşürmeyi Mayıs ayında duyurdu ancak bundan 7 ay önce yani 2018 Kasım’ında siber saldırılarla ilgili risklerin derecelendirme durumunu etkilemeye başlayacağına dair açık bir mesaj da vermişti.

Equifax ne yapar?



Equifax, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük kredi raporlama ajanslarından biri. Kredi raporlama şirketleri, oldukça fazla tüketiciyi kapsayan finansal veri kayıtlarını analiz ediyor ve daha sonra bu verileri, bir kişinin kredi notunu belirlemek için kullanıyor. Genellikle bu bilgileri de kredi kartı şirketleri, bankalar ve borç verenlerden alıyorlar.

Üç ülkenin vatandaşlarının finansal bilgileri çalınmıştı



Equifax’ın iki yıl önce karşılaştığı siber ihlal ise şöyle gelişmişti: Apache Struts web uygulaması yapısındaki kritik bir güvenlik açığı için 6 Mart 2017'de bir yama yayımlanır fakat Equifax bu yamayı zamanında yükleme konusunda başarısız olur. 13 Mayıs 2017'de bilgisayar korsanları, 29 Temmuz 2017'ye kadar keşfedilmeyecek bir güvenlik açığı sayesinde firmanın ağını dolaşmaya başlarlar. Aynı yılın 7 Eylül'üne kadar Amerika Birleşik Devletleri halkının yarısı ile yüz binlerce Kanada ve İngiliz vatandaşının da kapsamlı bilgilerinin saldırganların eline geçtiği Equifax tarafından açıklanır. Bu sayı sonrasında artar ve sonuçta 148 milyon insanın verilerine izinsiz olarak ulaşıldığı belirlenir. Bu rakam 320 milyonluk ABD nüfusunun neredeyse yarısı anlamına gelir.

Gevşek siber güvenlik politikası



Equifax'ın maruz kaldığı eleştirilerin büyük kısmı da firmanın gevşek siber güvenlik uygulamalarına sahip olup olmadığıyla ilgiliydi. Firmanın eski CEO'su Richard Smith bu açığı, yamayı yüklemesi gereken bir kişinin başarısızlığına bağlarken, müfettişler bunun çok daha derin bir sorunun işareti olduğunu aktardı. Amerikan Senato Komitesi‘nin yayımladığı bir raporda, “Equifax’ın uzun süredir devam eden eksikleri, siber güvenlik hazırlıklarına daha çok önem verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor” deniyor.

Hırsız hâla bilinmiyor



Bu arada, hırsız ya da hırsızların kimliği bilinmiyor ve çalınan veriler hiçbir yerde bulunamıyor. Medya kuruluşu CNBC’nin ulaştığı bilgiye göre; güvenlik uzmanlarından, karanlık web veri avcılarından ve ihlalin araştırılmasında yer alan kişilerden oluşan bir ekibin yaptığı araştırma, çalınan verilerin beklendiği gibi henüz internetin karanlık köşelerinde satışa çıkmadığı veya kimlik hırsızlığı ya da kötü amaçla kullanılmadığı belirtildi.