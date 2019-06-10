Siber saldırıya uğrayan şirketin notu düşürüldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSiber saldırıya uğrayan şirketin notu düşürüldü
GeriTeknoloji Siber saldırıya uğrayan şirketin notu düşürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
10.06.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Siber saldırıya uğrayan şirketin notu düşürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siber saldırıya uğrayan şirketin notu düşürüldü

İki yıl önce ABD’li kredi bürosu Equifax’ın sistemlerinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıkmış ve 148 milyon kişiye ait değerli veri sızmıştı. Bu güvenlik ihlali şirkete 1,4 milyar dolara mal olurken, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Equifax’ın durumunu "istikrarlı"dan "negatif"e düşürdü. ESET’in paylaştığı bilgiye göre, ilk kez bir güvenlik ihlalinin kötü sonuçları, derecelendirme durumunu düşürecek kadar etkili oldu.

ESET, dünya ekonomisinde ilk kez görülen ve siber ihlallerin yol açtığı yıkıcı etkilere örnek oluşturabilecek bir gelişmeye dikkat çekti. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2017 yılındaki saldırının ciddi mali yıkımı nedeniyle Equifax için derecelendirme durumunu "istikrarlı"dan "negatif"e düşürdü. Bu güvenlik ihlali, yasal ücretler hariç, bugüne kadar şirkete 1,4 milyar dolara mal oldu.

Dünyada ilk kez

Moody's‘in kararı önemli, çünkü bir güvenlik açığının oluşturduğu yüksek maliyet, ilk kez bir şirketin derecelendirme durumunu değiştirmesine sebep oldu. Elbette tartışmalı düşüş birden bire ortaya çıkmadı. Moody’s, derece düşürmeyi Mayıs ayında duyurdu ancak bundan 7 ay önce yani 2018 Kasım’ında siber saldırılarla ilgili risklerin derecelendirme durumunu etkilemeye başlayacağına dair açık bir mesaj da vermişti.

Equifax ne yapar?

Equifax, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük kredi raporlama ajanslarından biri. Kredi raporlama şirketleri, oldukça fazla tüketiciyi kapsayan finansal veri kayıtlarını analiz ediyor ve daha sonra bu verileri, bir kişinin kredi notunu belirlemek için kullanıyor. Genellikle bu bilgileri de kredi kartı şirketleri, bankalar ve borç verenlerden alıyorlar.

Üç ülkenin vatandaşlarının finansal bilgileri çalınmıştı

Equifax’ın iki yıl önce karşılaştığı siber ihlal ise şöyle gelişmişti: Apache Struts web uygulaması yapısındaki kritik bir güvenlik açığı için 6 Mart 2017'de bir yama yayımlanır fakat Equifax bu yamayı zamanında yükleme konusunda başarısız olur. 13 Mayıs 2017'de bilgisayar korsanları, 29 Temmuz 2017'ye kadar keşfedilmeyecek bir güvenlik açığı sayesinde firmanın ağını dolaşmaya başlarlar. Aynı yılın 7 Eylül'üne kadar Amerika Birleşik Devletleri halkının yarısı ile yüz binlerce Kanada ve İngiliz vatandaşının da kapsamlı bilgilerinin saldırganların eline geçtiği Equifax tarafından açıklanır. Bu sayı sonrasında artar ve sonuçta 148 milyon insanın verilerine izinsiz olarak ulaşıldığı belirlenir. Bu rakam 320 milyonluk ABD nüfusunun neredeyse yarısı anlamına gelir.

Gevşek siber güvenlik politikası

Equifax'ın maruz kaldığı eleştirilerin büyük kısmı da firmanın gevşek siber güvenlik uygulamalarına sahip olup olmadığıyla ilgiliydi. Firmanın eski CEO'su Richard Smith bu açığı, yamayı yüklemesi gereken bir kişinin başarısızlığına bağlarken, müfettişler bunun çok daha derin bir sorunun işareti olduğunu aktardı. Amerikan Senato Komitesi‘nin yayımladığı bir raporda, “Equifax’ın uzun süredir devam eden eksikleri, siber güvenlik hazırlıklarına daha çok önem verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor” deniyor.

Hırsız hâla bilinmiyor

Bu arada, hırsız ya da hırsızların kimliği bilinmiyor ve çalınan veriler hiçbir yerde bulunamıyor. Medya kuruluşu CNBC’nin ulaştığı bilgiye göre; güvenlik uzmanlarından, karanlık web veri avcılarından ve ihlalin araştırılmasında yer alan kişilerden oluşan bir ekibin yaptığı araştırma, çalınan verilerin beklendiği gibi henüz internetin karanlık köşelerinde satışa çıkmadığı veya kimlik hırsızlığı ya da kötü amaçla kullanılmadığı belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?