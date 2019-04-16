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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
16.04.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

'Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık 3 trilyon dolar'

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'Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık 3 trilyon dolar'

Biznet Bilişim Genel Müdürü Yokuş, siber güvenlik yatırımlarının yüzde 22 seviyesine ulaştığını belirterek, "Bunu tetikleyen siber saldırılar. Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık 3 trilyon dolar." dedi.

Biznet Bilişim Genel Müdürü Serdar Yokuş, Biznet Bilişim'in düzenlediği "Ya Hacklenirseniz?" etkinliğinde yaptığı konuşmada, dünyada 4 milyar internet kullanıcısı olduğunu, bu kullanıcıların cep telefonları, tabletler ve PC'lerden internete ulaştığını, bunların sayılarının artık çok fazla artmadığını söyledi. 

Günümüzde nesnelerin interneti (IoT) pazarının başladığını ifade eden Yokuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde 17 milyara yakın IoT cihazı mevcut. 2025 yılında ise 100 milyara ulaşması bekleniyor. Bu da beraberinde birçok zafiyeti, birçok riski getiriyor. Sadece 15 tane parola ile 500 bin IoT cihazına erişim sağlanıyor. Kaliforniya, 1 Ocak 2020'den itibaren işlevine göre mevcut siber güvenlik önlemini almayan IoT cihazların toplanmasını öngören taslak üzerinde çalışıyor.

Bugün dünyada 1,9 milyar web sitesi mevcut. Yıllık 111 milyar line kod yazılıyor ve beraberinde birçok zafiyeti getiriyor. Yıllık içerik artışı ise 50 zettabayta ulaştı. Siber risklerin işlerimize etkisini ve maliyetini ölçümleyen birim dalları çıkmaya başladı. Sigorta şirketleri de artık bu dalları keşfettiler. Mevcut tehdit ve risklerin şirketlere vereceği zararları sigortalamak için farklı poliçeler açığa çıkardılar. Yangın ya da trafik sigortalarında basit süreçler varken, siber güvenlik yaparken karmaşık danışmanlık gerektiren ve bir o kadar da riskleri ölçümleyemeyen sistemlerin içerisine girdik. Bilgi beraberinde tehlikeyi de getiriyor."

"Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık 3 trilyon dolar"

Serdar Yokuş, bugün varlıkların yüzde 85'inin artık dijital formda olduğunu belirterek, "Bir şirket satın alması yapılırken, olgunluk seviyesi ve siber güvenlik açısından tehdit seviyesi ölçümlenmeye başlandı. Örnek verirsek, Yahoo'nun iki farklı veri sızıntısından 3 milyar kullanıcısının etkilendiği ortaya çıktı. Belirlenen bu değer, şirketi 350 milyon dolar aşağı çekti. Bunun gibi birçok örnek var." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki siber güvenlik pazarının bu yıl yüzde 9 büyümesinin öngörüldüğüne işaret eden Yokuş, "Siber güvenlik yatırımları, mevcut şirketlerin yatırımlarından daha fazla yatırım alıyor. Bu yüzde 22 seviyesine ulaştı. Bunu da en çok tetikleyen siber saldırılar... Siber saldırıların yarattığı hasar yaklaşık 3 trilyon dolar." ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl 2 defa hacklendim"

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı da geçen yıl 2 defa hacklendiğini belirterek, bir yere atak yapıldığında 500 milyon tane parola, kimlik ele geçirildiğini ve bunun satılığa çıkarıldığını anlattı.

Eczacıbaşı, "Burada bir uzmanlaşma var. Senden parolayı alan ve şantajı yapan kişiler aynı kişi değil. Bununla ilgili yer altı ekonomisi var." diye konuştu. 

"Dünyada iyi ve kötü hackerlar var"

Dünyanın önde gelen siber güvenlik uzmanı Keren Elazari ise hackerların, tehdidin mümkün olduğunu göstererek çözüm ürettiklerini, onları dinlemek gerektiğini söyledi.

Elazari, dünyada iyi ve kötü hackerlar olduğunu ifade ederek, "Siber güvenlik demek, şifreleri korumanın daha fazlası demek. 2017'de İngiltere'de fidye yazılımı ortaya çıktı. Çok tehlikeli bir virüstü, bilgisayarı kontrole alarak ödemeler istiyordu. Bitcoin üzerinden ve böylece bilgilerinize erişme imkanı veriyordu." dedi. 

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