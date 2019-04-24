Siber saldırıların KOBİ'lere maliyeti 50 bin doları aşıyor
Son iki yılda KOBİ’lere yönelik siber saldırıların artmasıyla zarara uğrayan KOBİ’ler, siber güvenlik çözümleri için farklı arayışlara giriyor. Bütünleşik iş sürekliliği çözümleri sunan Clonera, KOBİ’lerin ölçeklerine uygun yönetilen hizmetler ile kendileri için avantaj sağlayacak IT güvenliğine uygun maliyetle ulaşabileceklerini belirtiyor.
Adres fark etmeksizin siber saldırılarını gerçekleştiren hackerlere karşı çözümler arayan KOBİ’lerin siber güvenlik için harcadıkları maliyetler gün geçtikçe artıyor. KOBİ’lerin siber saldırılara karşı harcadıkları ortalama maliyetin 50 bin doları geçtiğini aktaran uzmanlar, IT güvenliğinin, yönetilen hizmet sağlayıcıları ile uygun maliyetlerle sağlanabileceğini belirtiyor.
KOBİ’lerin %90’ı Yeni Bir Yönetilen Hizmet Sağlayıcısına İhtiyaç Duyuyor
ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve Belçika’da 850 KOBİ’den toplanan veriler ışığında elde edilen anket sonuçlarına göre, KOBİ’lerin %90’ının doğru siber güvenlik çözümleri için yeni bir yönetilen hizmet sağlayıcısına geçebilecekleri görülüyor. Uzmanlara göre, KOBİ’lerin iyi korunmadıklarını anladıkları anda doğru bir güvenlik çözümü için çok daha fazla ödeme yapmayı kabul ettiklerini ve %25’inin siber saldırı sonrasında yönetilen hizmet sağlayıcısını değiştirdiklerini belirtiyor.
Siber Güvenlik İhtiyaçları 5 Yıl İçinde Dış Kaynaklardan Karşılanacak
KOBİ’lerle yapılan aynı anketin bir diğer sonucu ise 5 yıl içerisinde KOBİ’lerin %77’sinin siber güvenlik ihtiyaçlarını dış kaynaklardan karşılayacaklarını tahmin etmeleri. Uzmanlara göre bu durum, son iki yıl içerisinde KOBİ’lere yönelik gerçekleşen siber saldırıların ortalama maliyetinin 50 bin dolarları bulması ve KOBİ’lerin IT güvenlikleri için doğru ve profesyonel bir biçimde yönetilen hizmet sağlayıcılarını tercih etmelerinden doğuyor.
İlk 5 İş Önceliğinde Siber Güvenlik Yer Alıyor
KOBİ'ler arasında olası bir güvenlik zafiyetinin müşteri sadakatini etkileyebileceği konusunda artan bir düşüncenin olduğunu dile getiren uzmanlar, anket sonuçlarına göre KOBİ'lerin %89'unun siber güvenliği ilk beş iş önceliğinden biri olarak gördüklerini belirtiyor. KOBİ'lerin güvenlik konusunda daha bilinçli hale gelmelerine rağmen büyük masraflar altına girmelerinin kendilerine yarar sağlamayacağını da aktaran uzmanlar, KOBİ’lerin büyük şirketler gibi siber güvenlik için yüksek hizmet ücretlerini ödemesine gerek olmadığını, ölçeklerine uygun yönetilen hizmet sağlayıcısına başvurmaları gerektiğini hatırlatıyor.
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