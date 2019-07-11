Siber saldırılara karşı güvende misiniz?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSiber saldırılara karşı güvende misiniz?
GeriTeknoloji Siber saldırılara karşı güvende misiniz?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
11.07.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Siber saldırılara karşı güvende misiniz?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siber saldırılara karşı güvende misiniz?

Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken öte yandan farklı riskleri de beraberinde getiriyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre, 2018’de yaşanan iki milyon civarı siber saldırının dünya çapında yaklaşık 45 milyar dolar zarara sebep olduğu düşünülüyor.

Kişisel verilerin korunmasındaki yetersizlik British Airways’e neredeyse bir uçak parasına mâl oldu. Hava yolu şirketi yaklaşık 500 bin müşterisinin kişisel bilgilerini tehlikeye atan siber saldırı ardından 229 milyon ABD Doları para cezası ile karşı karşıya. Oysa BA bu meblâğ ile filosuna tek koridorlu bir Airbus uçak katabilirdi. 

Benzeri konularda ceza alan farklı şirketleri KVKK (Kişisel Veri Koruma Kurumu) web sayfalarında da görmek mümkün. BA gibi büyük markalar da bile maalesef bu gibi tatsız durumlar yaşanabiliyor. Ancak bu, küçük ve orta ölçekli diyebileceğimiz şirketlerde “dünya markaları bile saldırıya uğruyor biz ne yapalım” gibi bir düşünceye akabinde de rehavete neden olmamalı. Zira gerekli tedbirlerin alınması hem önemli hem de kanunen gerekli.  

Yaşanan bu olaylar ardından yapılan incelemeler, ceza alan şirketlerin veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri yeterince almadığını gösteriyor.  

Sizin işyeriniz güvende mi?

Sadece büyük şirketler değil küçük ve orta ölçekli şirketler de bu tip saldırganların hedefi olabiliyor. Temelinde, saldırılan yere zarar vermek ya da kendine fayda sağlamak olan bu işlemler işinizi riske sokabilir. Zira bu saldırılar üretiminizi durdurmaktan, verilerinizi çalıp fidye istemeye varabilecek geniş bir yelpazede gerçekleşebiliyor.  Bu konuda çalışan uzmanlardan edindiğim bazı bilgileri de size aktarmak istiyorum. En azından hemen bunları yaparak işe başlayabilirsiniz. 

1-Verilerinizi yedekleyin. 

2-Bu verileri aynı ortamda aynı sever üzerinde yedeklemeyin. Buna, aynı fiziksel ortam da dahil. Verilerinizin yedeği aynı bilgisayarda hatta aynı ortamda dahi bulunmamalı. 

3-İş bilgisayarlarına kişisel bilgisayarınızmış gibi davranmayın. Neticede bir bilgisayarın, tablet veya telefonun fiziksel olarak çalınması ya da kaybolması da bir güvenlik sorunudur.

4- İşletmenizin yer aldığı sektörün riskleri nelerdir, daha çok ne tip saldırılar ile karşılaşılıyor, olası senaryolar ve bunlardan korunma yolları hakkında bilgi edinin. Çalışanlarınızı bilgilendirin. 

Çağımız artık bilgi çağı ve bu bilgiyi edinmek, öğrenmek ve uygulamaktan sorumluyuz. Ben bilmiyordum deme lüksümüz yok. 

Serap TORUN
twitter.com/seraptorun73

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?