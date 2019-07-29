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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.07.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Siber saldırılar şirketlere 10 milyon dolar kaybettiriyor

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Siber saldırılar şirketlere 10 milyon dolar kaybettiriyor

Yeni bir araştırmaya göre siber saldırılardan dolayı her 10 şirketten biri 10 milyon doların üzerinde zarara uğruyor. Raporda gelecek yıl şirketlerin siber güvenlik yatırımlarında da %34 artış olacağı öngörülüyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, şirketler için güvenlik risklerinin sadece gizlilik, sorumluluk ve veri kaybı ile sınırlı olmadığını belirtiyor.

Küçük ve büyük ölçekli birçok şirketin siber güvenlik konusunda son yıllarda attığı adımlar dikkat çekiyor. Yeni bir araştırma raporuna göre, gelecek yıl küçük ve büyük ölçekli birçok şirketin siber güvenlik yatırımlarında %34 artış olacağı görülüyor. Siber güvenliğe yapılan yatırımların artmasının nedenini özellikle veri sızıntıları konusunda şirketlerin ciddi zarara uğramasını gösteren Akkoyunlu, gelişen risklerle mücadele etmek için proaktif, çok katmanlı bir savunma planına yatırım yapılması gerektiğini belirtiyor.

Fidye Yazılımı Mağdurları %57’den %71’e Yükseldi

Siber Güvenlik Zorunluluğu raporuna göre, siber saldırılardan kaynaklanan kayıplar, son mali yılda ortalama 4,7 milyon dolar oldu. Son zamanlarda fidye yazılımı gibi siber suç faaliyetlerinden önemli zararlar gören şirketlerin oranı da %57'den %71'e yükseldi. Ayrıca araştırmada, siber saldırılar sonrası her 10 şirketten birinin 10 milyon doların üzerinde kayba uğradığı da raporlandı. Şirket yöneticilerinin artan siber saldırılardan dolayı, siber güvenliğe yoğun yatırım yapmanın önemini fark etmeye başladığını belirten Akkoyunlu, veri sızıntıları ve veri kayıpları nedeniyle yasal yaptırımların şirketleri daha fazla önlem almaya yönelttiğini vurguluyor.

Şirketler Bütçelerinin Büyük Payını Teknolojiye ve Siber Güvenliğe Yatırıyor

Şirketler büyüklüğü fark etmeksizin siber saldırılara maruz kalıyor. Bu durum karşısında çeşitli çözüm yolları aramaya başlayan şirketlerin bütçelerinin büyük bir payını da teknolojiye ayırmaya başladıkları görülüyor. İnsana yapılan yatırımlarla süreçler arasında doğru dengeyi kurabilmenin şirketler için önemli olduğunu belirten Akkoyunlu, teknolojiye ve siber güvenliğe yapılan yatırımlarla şirketlerin ortaya çıkan güvenlik açıklarını gidermek için riski tanımlamaya ve saldırılara hızlı bir şekilde yanıt vermeye odaklanacaklarını ifade ediyor.

Medya Sektörü Siber Güvenliğe Yeterli Yatırım Yapmıyor

Yayınlanan raporun ilginç detaylarından biri de medya sektörünün siber güvenlik konusunda yeterli yatırıma sahip olmaması olarak öne çıkıyor. Medya sektörünün siber saldırılara sık maruz kaldığını hatırlatan Barbaros Akkoyunlu, medya yöneticilerinin siber saldırıları, şirketlerinin varlığını tehdit eden önemli bir sorun olarak ele almaları gerektiğini ifade ediyor. Medya sektöründe çalışan sirkülasyonlarının da oldukça fazla olduğunu belirten Akkoyunlu, “Kullanıcı yetkileri ve tanımlarının doğru yapılmaması ve kurumun güvenlik politikalarının yeteri kadar aktarılamaması, riskin artmasına sebep oluyor.” diyor. Şirketler için güvenlik risklerinin sadece gizlilik, sorumluluk ve veri kaybı ile sınırlı olmadığını belirten Akkoyunlu, iş kesintisi yaşandığında şirketin pazardakini konumunu etkileyecek itibar kaybına da neden olabileceğini dile getiriyor.

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