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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.09.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

Siber saldırılar insan hatasını fırsata çeviriyor

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Siber saldırılar insan hatasını fırsata çeviriyor

Yeni bir araştırma sonucuna göre, siber saldırıların yaklaşık %99’unda insan hatalarından yararlanılıyor. Özellikle oltalama taktiklerinin oldukça fazla kullanıldığını belirten siber güvenlik uzmanları, çoğu siber saldırının, çalışanlara kötü niyetli bağlantıyı tıklamaları için cezbedici bir oltalama e-postası ile başladığına dikkat çekiyor.

Proofpoint’in 2019 İnsan Faktörü raporuna göre siber suçlular, kötü amaçlı yazılım yüklemek, veri çalmak veya dolandırıcılık işlemlerini başlatmak için çoğunlukla sistemler yerine insanları hedef alıyor. Gerçekleşen saldırıların yaklaşık %99’unda insan hatalarına yoğunlaşan hackerler e-posta, bulut uygulamaları ve sosyal medya hedeflerine sızmak için sosyal mühendisliği kullanıyor. Şirket çalışanlarına yönelik oltalama taktiklerinin sıklıkla kullanıldığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kullanıcıların çevrimiçi faaliyetlerinde daha bilinçli davranması gerektiğini hatırlatıyor. 

Sistemleri Değil İnsanları Hedefliyorlar 

Sahte e-postalar göndermek, kimlik bilgilerini çalmak veya kötü amaçlı ekleri bulut uygulamalarına yüklemek, başarısız olma olasılığı yüksek olan pahalı, zaman alıcı bir saldırıdan daha kolay ve çok daha karlı. Tehditlerin önemli bir çoğunluğunun oltama e-postasındaki bir bağlantıya tıklama veya kötü amaçlı bir belgeyi açma gibi insan etkileşimine bağlı olduğuna dikkat çeken Akkoyunlu, bu tarz saldırılarda sosyal mühendisliğin çok önemli rol oynadığını ve güvenlik teknolojileri ne kadar gelişirse gelişsin bu saldırıların devam edeceğini belirtiyor. 2018'deki her 4 kimlik avı e-postasından 1’inin Microsoft ürünleriyle ilişkili olması da araştırmada öne çıkan bulgularından biri. 

Proofpoint’in 2019 İnsan Faktörü raporunda öne çıkan diğer sonuçlar ise şöyle; 

• Tespit edilmekten kaçınan hackerler, şirket yazışmalarını taklit ediyor. Saldırganlar, e-posta gönderimlerini kurumsal e-posta trafiğine uygun olarak gerçekleştiriyorlar. 

• Kötü amaçlı bağlantıya tıklama oranlarındaki coğrafi farklılıklar, iş kültürü ve e-posta kullanımı alışkanlıklarındaki farklılıkları yansıtıyor. 

• Eğitim, finans, reklamcılık ve pazarlama sektörleri en yüksek oltalama saldırısı oranı ile zirveye ulaşan sektörler. 

• Chalbhai kimlik avı saldırısı, 2019'un ilk yarısında en popüler üçüncü kimlik avı saldırısı oldu. 

• 2018’deki en etkili kimlik avı tuzağı, diyet ve zihin geliştirme aldatmacalarından “Brainfood” oltalamasıydı. Mesaj başına 1.6 tıklamadan fazla tıklama oranına sahip olan ve saldırganların aynı zamanda insan güvensizliğinden yararlandığını gösteren bu oltamala yöntemi ile kredi kartı bilgilerini toplanmıştı.

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