Siber saldırı nedir?
WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorunu siber saldırıyı akıllara getirdi. Erişim sorunun ortaya çıkmasıyla birlikte kullanıcılar sorunun kaynağını araştırırken, siber saldırı sorusu da akıllarda takılı kaldı. Peki, siber saldırı nedir?
Sibernetik kökeninden gelen siber terimi, ilk olarak 1958 yılında, canlılar ve/veya makineler arasındaki iletişim disiplinini inceleyen Sibernetik biliminin babası sayılan Louis Couffignal tarafından kullanılmıştır. İnterneti anlatan sanal âlem ve siber âlem kavramlarının ikisi de doğru birer önermedir. İnternet, iletişim yöntemi açısından siber, yarattığı ortam açısından sanaldır. Siber saldırı ise DDOS başta olmak üzere farklı yollarla internet üzerinden yapılan saldırılara deniyor. Örneğin yüzlerce, binlerce ve hatta on binlerce bilgisayarın birleşip tek bir sistemi hedef almasıyla DDOS saldırısı meydana geliyor ve pek çok internet sitesi geçici de olsa erişime kapanabiliyor.
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