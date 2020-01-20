Siber saldırı ne demek? İnternet siber saldırıdan mı çöktü?

Instagram, Google, Gmail ve Whatsapp gibi uygulamaları kapsayan internet erişim sorunu akşam saatlerinde Türkiye genelinde ortaya çıktı. Hem mobil hem de sabit internet hatlarında yaşanan problem nedeniyle Türk Telekom, şirketinDNS ’lerine yönelik siber saldırı yapıldığını açıkladı. "Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir." ifadelerini kullanan şirket sorunu ortadan kaldırmak adına çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

SİBER SALDIRI NEDİR?

Sibernetik kökeninden gelen siber terimi, ilk olarak 1958 yılında, canlılar ve/veya makineler arasındaki iletişim disiplinini inceleyen Sibernetik biliminin babası sayılan Louis Couffignal tarafından kullanılmıştır. İnterneti anlatan sanal âlem ve siber âlem kavramlarının ikisi de doğru birer önermedir. İnternet, iletişim yöntemi açısından siber, yarattığı ortam açısından sanaldır. Siber saldırı ise DDOS başta olmak üzere farklı yollarla internet üzerinden yapılan saldırılara deniyor. Örneğin yüzlerce, binlerce ve hatta on binlerce bilgisayarın birleşip tek bir sistemi hedef almasıyla DDOS saldırısı meydana geliyor ve pek çok internet sitesi geçici de olsa erişime kapanabiliyor.

İNTERNET SİBER SALDIRIDAN MI ÇÖKTÜ?

Türkiye genelinde yaşanan siber saldırı ile ilgili Türk Telekom'dan açıklama geldi. Sorunun çözüldüğünü vurgulayan şirket açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18:45’te tamamen sona ermiştir. Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür. Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

TÜRK TELEKOM'DAN 'SİBER SALDIRI' AÇIKLAMASI

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada şirketin DNS ayarlarına yönelik siber saldırı olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

Türk Telekom'dan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır.

Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.