Siber saldırı mı var? İnternet çöktü mü?
WhatsApp, Facebook ve Instagram bugün öğlen saatlerinde çöktü. Erişim sorunun ortaya çıkmasıyla birlikte kullanıcılar sorunun kaynağını araştırırken, siber saldırı sorusu da akıllarda takılı kaldı. Peki bir siber saldırı söz konusu mu?
WhatsApp, Instagram ve Facebook'un birlikte çökmesiyle birlikte 'internet çöktü mü' ve 'siber saldırı mı var' şeklinde Google'da yapılan aramalarda ciddi bir yükseliş oldu. Bugün TSİ 13.30 itibarıyla dünya genelinde erişime kopan bu üç büyük sosyal medya platformunun neden çöktüğüyle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Zira Facebook'tan bu kanallarla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.
Kullanıcılar da haliyle 'siber saldırı' üzerinde duruyor. Ancak böyle bir durumun olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Haftalar önce de WhatsApp ve diğer sosyal medya araçları çökmüş ve 24 saat sonra normale dönebilmişti. Dünya genelinde yaşanan sorunun nedeni 'teknik arıza' olarak açıklanmış ve sorun çözülmüştü.
Bugün yaşanan sorunun da teknik bir sorun olması kuvvetle muhtemel.
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