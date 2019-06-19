Siber saldırganların yeni hedefi: Operasyonel teknolojiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSiber saldırganların yeni hedefi: Operasyonel teknolojiler
GeriTeknoloji Siber saldırganların yeni hedefi: Operasyonel teknolojiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
19.06.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Siber saldırganların yeni hedefi: Operasyonel teknolojiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siber saldırganların yeni hedefi: Operasyonel teknolojiler

Fortinet 2019 Operasyonel Teknoloji Güvenlik Trendleri Raporu OT/BT kesişimi ile ilişkilendirilen risklerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu risklerin ICS/SCADA sistemlerini BT ağlarına bağlayan her kurum tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Kapsamlı, entegre ve otomatik siber güvenlik çözümlerinde dünya lideri Fortinet, operasyonel teknoloji (OT) ağlarına yönelik güvenlik trendlerini incelediği Fortinet 2019 Operasyonel Teknoloji Güvenlik Trendleri Raporunu yayımladı. Rapor, merkezi kontrol ve veri toplama sistemleri (SCADA) ile endüstriyel kontrol sistemlerinin (ICS) siber güvenlik durumunu tespit etmek için milyonlarca Fortinet cihazından toplanan verileri analiz ediyor. Bu analize göre, OT sistemlerine yapılan saldırılar, yamalanmamış yazılımlarla çalışan eski cihazları hedef alıyor. Ayrıca, artık BT ağlarında etkili olmayan eski saldırı yöntemlerine dayalı BT tabanlı saldırılar da OT sistemlerini her geçen gün daha fazla hedef alıyor. Öte yandan, tüm siber güvenlik sektörü, belirli bir amaca göre tasarlanmış, SCADA ve ICS sistemlerini hedef alan OT saldırılarında ciddi bir artış olduğunu gözlemliyor. Raporda, bu saldırıların OT ağlarının en zayıf bölümlerini hedef aldığı ve saldırganların standart protokollerin olmayışının yarattığı karmaşıklıktan faydalandıkları öne çıkan bulgular arasında yer alıyor. Ayrıca, her tür dikey pazar ve bölgede görülen önemli saldırılardan anlaşıldığı üzere, tehdit aktörleri sektör ya da coğrafya ayrımı yapmıyor.
Raporun öne çıkan bulguları arasında şunlar yer alıyor:

2018'de neredeyse her ICS/SCADA sağlayıcısında istismarlar hem sayıca hem de yaygınlık açısından arttı.
Saldırganlar OT sistemlerini hedef almak için düzenli olarak BT tehditlerinde geri-dönüşüme gidiyorlar.
2018'de saptanan tekil tehditlerin yüzde 85'i OPC Classic, BACnet ve Modbus protokollerinin çalıştığı cihazları hedef aldı.
BACnet saldırıları Ocak-Nisan 2018 arasında arttı; bu saldırılar Mirai botneti ile örtüşüyor.
Moxa 313 zafiyeti, özellikle Japonya'da yoğun bir şekilde yaşanıyor.
BT-tabanlı saldırılar OT sistemlerini giderek daha çok hedefliyor

Fortinet'in 2019 Operasyonel Teknoloji Güvenlik Trendleri Raporu, siber suçluların OT sistemlerine saldırmak için BT-tabanlı eski tehditleri kullanabileceğini ortaya koyuyor. Saldırıların çoğu, yamalanmamış uygulamalar ve işletim sistemleri gibi eski teknolojileri hedefliyor. Bunun yanı sıra, siber suçlular çok çeşitli OT protokollerini hedef alarak cihazlara saldırmayı amaçlıyor. BT sistemlerinin uzun yıllardır TCP/IP protokolü üzerinde standartlaşmış olmasına karşın, OT sistemleri, büyük çoğunluğu işleve, sektöre ve coğrafi konuma özgü olan geniş bir yelpazede farklı protokoller kullanıyor. Bu durum, ortamlarını korumak isteyen güvenlik yöneticilerinin birbirinden çok uzakta sistemler oluşturmasını gerektirerek çeşitli güçlüklere neden oluyor. Böylece, sağlayıcı çözümleri ve ürünlerinin karmaşıklığı sorunu da ortaya çıkıyor. Geleneksel BT tabanlı zararlı yazılım saldırılarıyla da, bu yapısal sorunlar, pek çok OT ortamında dijital dönüşüm çabaları nedeniyle istenmeyen güvenlik hijyeni uygulamaları sonucuyla daha da karmaşık bir hal alabiliyor.

Özel tasarlanmış OT saldırıları yükselişte

Özellikle ICS ve SCADA sistemlerini hedef alan zararlı yazılımlar 10 yılı aşkın süredir geliştiriliyor. Örnekler çok fazla olmasa da, giderek bir hedef haline gelen emniyet sistemleriyle birlikte, OT sistemleri için özel olarak tasarlanmış saldırıların artmaya başladığı görülüyor.

Son on yılda öne çıkan OT tabanlı saldırılar arasında Stuxnet, Havex, Industroyer ve yakın zamanda dahil olan Triton/Trisis yer alıyor. Özellikle, Triton/Trisis'in, pek çok açıdan OT sistemlerine gerçekleştirilen ilk siber-fiziksel saldırı olması sebebiyle pek çok uzmanı alarma geçirdiği biliniyor. Zararlı yazılımın emniyet sistemlerini hedef aldığı düşünüldüğünde, makinelere zarar vermesi ve insan hayatını tehdit etmesi gibi çok daha kötü bir olay yaşanabilir.

Siber suçlular hem eski hem de yeni ağlar ve teknolojilerde bulunan zafiyetleri ve korunmayan sistemleri istismar etmeye devam ederek geliştirdikleri her yeni tehditten maksimum fayda sağlayabiliyor. Dijital dönüşüm çabalarına bağlı olarak BT entegrasyonu ve yakınsaması bu durumu daha da ciddileştiriyor. Bu yeni durumla mücadele etmenin yolu ise, çözümü sadeleştiren, organizasyondaki BT ve OT uzmanlarının birlikte çalıştığı kapsamlı bir stratejik yaklaşım benimsemekten ve onu uygulamaktan geçiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?