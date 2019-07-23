Siber saldırganların hedefinde diplomatlar var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSiber saldırganların hedefinde diplomatlar var
GeriTeknoloji Siber saldırganların hedefinde diplomatlar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
23.07.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Siber saldırganların hedefinde diplomatlar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siber saldırganların hedefinde diplomatlar var

ESET araştırmacıları, daha önce belirlenmemiş bir arka kapı ile birlikte karanlık Ke3chang grubuna bağlı kötü amaçlı yazılım ailesinin yeni sürümlerini keşfettiler. Yapılan araştırmalar, Çin’de konumlandığı düşünülen karanlık Ke3chang grubunun Avrupa ve Latin Amerika'daki diplomatları hedef aldığını ortaya çıkardı.

Siber güvenlik uzmanları tarafından Okrum adı verilen bu yeni keşfedilen arka kapı, ilk olarak 2016 sonlarında ve 2017 yılı boyunca gözlemlendi. Belçika, Slovakya, Brezilya, Şili ve Guatemala'daki diplomatik görevleri ve devlet kurumlarını hedef alındığı belirlendi.

Uzmanlar, 2015 yılına dayanan araştırmalarda, Avrupa ülkelerinde birtakım yeni şüpheli faaliyetler belirledi. Saldırıların arkasındaki grubun Slovakya'ya özel bir ilgisi varmış gibi görünmekle birlikte; Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve bazı diğer ülkeler de bu durumdan etkilendi. Araştırmacılar, bu saldırılarda kullanılan zararlı yazılımları analiz ederek bunların Ke3chang grubuyla ilişkilendirilmiş bilinen zararlı yazılım ailelerine ait olduklarını tespit etti ve bu yeni sürümlere Ketrican adını verdi.

2016 sonlarında araştırmacılar, 2015 yılında Ketrican arka kapıları tarafından hedef alınan Slovakya'daki aynı merkezlerin yeni ve daha önce bilinmeyen bir arka kapı tarafından yeniden hedeflendiğini keşfetti. Okrum olarak anılan bu arka kapı, 2017 yılı boyunca etkinliğini sürdürdü.

Bu bulguları keşfeden şirketin araştırmacısı Zuzana Hromcova, "Okrum arka kapısının 2017 yılında bir araya getirilmiş bir Ketrican arka kapısı göndermek üzere kullanıldığını keşfettiğimizde parçaları birleştirmeye başladık. Bunun yanı sıra, Okrum zararlı yazılımından ve 2015 yılındaki Ketrican arka kapılarından etkilenen bazı diplomatik birimlerin aynı zamanda 2017 yılındaki Ketrican arka kapılarından da etkilendiğini gördük" ifadelerine yer verdi. Bu meşhur karanlık grubun güncel faaliyetleri hakkındaysa, "Grup 2019'da da aktif görünüyor; Mart ayında yeni bir Ketrican örneği tespit ettik," şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?