Siber saldırganlar kriptolamayı saklanmak için kullanıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSiber saldırganlar kriptolamayı saklanmak için kullanıyor!
GeriTeknoloji Siber saldırganlar kriptolamayı saklanmak için kullanıyor!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
10.04.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

Siber saldırganlar kriptolamayı saklanmak için kullanıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siber saldırganlar kriptolamayı saklanmak için kullanıyor!

Cisco’nun yaptığı araştırmalar siber saldırganların normalde güvenliği artırması amaçlanan kriptolama konusunda, komuta kontrol aktivitelerini saklamak amacıyla giderek daha fazla uzmanlaştıklarını ortaya koydu. Ekim 2017 itibariyle yüzde 50’si şifreli hale gelen global web trafiğinde, kötü amaçlı yazılım örneklerinin kullandığı şifreli ağ iletişiminde 3 kat artış meydana geldi. Cisco Güvenlik Satış Yöneticisi Hakan Tağmaç, saldırganların her zaman olduğu gibi yeni teknolojilerdeki güvenlik açıklarından faydalandıklarını ifade ediyor.

Önümüzdeki dönemde siber güvenlik alanında beklenen gelişmeleri ve şirketlerin alması gereken önlemleri değerlendiren Güvenlik Satış Yöneticisi Hakan Tağmaç, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi yeni teknolojik akımlar da buna eklendiğinde siber güvenlik alanında her yıl çıtanın daha yükseğe çıktığını belirtiyor. Tağmaç, siber saldırganların normalde güvenliği artırması amaçlanan kriptolama konusunda, komuta kontrol aktivitelerini saklamak amacıyla giderek daha fazla uzmanlaştıklarını belirterek, “Şifreli global web trafiği hacmi arttıkça, saldırganlar kriptolama kullanarak komuta kontrol aktivitelerini maskeliyorlar, böylece görünmeden çalışmak ve zarar vermek için daha fazla zaman kazanmış oluyorlar” dedi.

Daha fazla crypto-worm saldırısı olacak

Fidye yazılımlarının gelişiminin 2017 senesinde ortaya çıkan en önemli tehditlerden biri olduğunu belirten Tağmaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Saldırganlar, ağ bazlı fidye yazılım solucanlarını kullanarak, fidye yazılımı kampanyalarını başlatırken insan etkileşimine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmış oldular. Aynı zamanda, oyunu fidye peşinde koşmaktan doğrudan sistemlerin, verinin ve operasyonların yıkımına taşıdılar.  Bu neden önemli? Çünkü WannaCry ve Nyetya ile hızlı ilerleyen ağ tabanlı saldırıları deneyimledik ve önümüzdeki yıl daha fazla otomatikleştirilmiş ‘crypto-worm’ aktivitesi bekliyoruz. Güvenlik ekipleri bunun farkında olmalı ve buna karşı hazırlıklı olmalı: hedef hız ve kitle etkisi.”

Saldırganlar teknolojiyi yakından takip ediyor

Cisco Güvenlik Raporu’na göre siber saldırganlar teknolojideki yeni güvenlik boşluklarından istifade etmek için de yaklaşımlarını geliştiriyorlar. Örneğin DevOps sistemleri ve hizmetleri en fazla risk altında olanlar. Çünkü ya düzgün konuşlandırılmamışlar ya da kullanım kolaylığı için kasten açık bırakılmışlar. Ayrıca,  üretimin kalbinde olan endüstriyel kontrol sistemleri ve süreç kontrol sistemleri birbirine aşırı bağlı savunmasız cihazların olduğu ve saldırganların zayıflatabileceği bir eko sistem yaratıyor.  

Cisco’nun gözü savaş alanında

Cisco’nun güvenlik mühendislerinin savaş alanının tamamını 24 saat boyunca görmesini sağladığını ifade eden Hakan Tağmaç, “Savaş alanının tamamını görünce de, hackerların başarılı olması engelleniyor. Gelişmiş ağ; her şeyi birbirine bağlayan ağ altyapıları, veri merkezleri, sanal çevreler, bulut, mobil cihazlar ve uç noktalar da dahil her şeyi gören tek yer. Dünyadaki internet trafiğinin büyük çoğunluğu Cisco ağları üzerinden ilerliyor. Bu sayede değerli verileri yakalayıp analiz edebiliyoruz, anormallikleri tespit etme ve sorunları gerçek zamanlı olarak öngörebilme konusunda IT birimlerine destek oluyoruz” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Siber saldırganlar kriptolamayı saklanmak için kullanıyor!

Chrome kullananlara emoji müjdesi

Pakistan bitcoin'i tamamen yasakladı!

Apple Watch davalık oldu! Sebebi ise...