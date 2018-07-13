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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.07.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Siber korsanlar, Şili’de 10 milyon dolarlık soygun gerçekleştirdi

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Siber korsanlar, Şili’de 10 milyon dolarlık soygun gerçekleştirdi

Siber korsanlar, Güney Amerika ülkesi Şili’deki Şili Bankası‘na sızarak Haziran ayı içinde 10 milyon dolarlık bir fonu ele geçirdi. Küresel antivirüs yazılım kuruluşu ESET’in derlediği bilgilere göre, saldırının farkedilmesiyle birlikte önlem olarak ülke çapındaki 9 bin bilgisayarın bağlantısı kestirildi. Ülkenin finans otoriteleri, bu saldırının ardından yeni bir siber güvenlik planı oluşturmaya karar verdi.

ESET’in edindiği bilgilere göre Şili Bankası'na yönelik son siber saldırıdan sonra, finans sektörü yetkilileri ve Maliye Bakanlığı, olayları analiz etmek ve gelecekteki siber güvenlik olaylarıyla mücadele edebilmek için bir eylem planı oluşturmak üzere toplandı.

Bu toplantıyla birlikte, 11 Haziran tarihinde gerçekleştiği belirtilen ve korsanların 10 milyon dolarlık bir fonu ele geçirdikleri bilgisi de doğrulanmış oldu.

Saldırı nasıl gerçekleşti?

Saldırganlar zararlı yazılımları önce birer yem olarak konumlandırdı. Şili basınında yer alan haberlere göre, ‘Malware Swapq‘ olarak tanımlanan ve banka sistemlerinin düzgün çalışmasını önleyen bu zararlılar, saldırganların SWIFT aracılığıyla düzmece işlemler yaparak bu kaynakları Hong Kong'daki bir banka hesabına aktarmalarını sağladı.

Binlerce bilgisayarın bağlantısı kestirildi

Olay tespit edilir edilmez güvenlik protokolleri etkinleştirildi ve bu sayede işlemlerin yalnızca dördü gerçekleştirilebildi. Bankaya, müşterilerinin hesaplarını korumak için ülke çapındaki 9 bin bilgisayarın bağlantısını kesmesi söylendi. Resmi açıklamanın sonunda Şili Bankası, güvenlik protokollerinin uygulanmasının ardından daha fazla veri ve fon kaybının önlendiğini doğruladı.

Yeni savunma yöntemleri gündemde

Saldırı sonrasında Şili Maliye Bakanlığı önderliğindeki Operasyonel Süreklilik Çalışma Grubu, gelecekteki önleyici tedbirleri belirlemek için siber saldırıların ayrıntılarını tartışmak üzere bir araya geldi. Bu toplantıların sonucunda, bu tür olayları önlemeye yardımcı olacak protokollerin ve araçların modernizasyonu için iki yeni savunma yöntemi duyuruldu.

İlk yöntem, uluslararası bir kuruluştan, ileride gerçekleşecek bir siber saldırıya karşı daha hazırlıklı olabilmek adına, uluslararası standartlarla uygun şekilde geliştirilmesi gereken unsurların belirlenmesi amacıyla tavsiyede bulunmalarını istemek oldu.

İkincisi ise, ülkenin mevcut olan en yüksek siber güvenlik standartlarına sahip olması için gerekli değişiklikleri uygulamak amacıyla, siber güvenlik ile ilgili düzenleyici yapıların kapsamlı şekilde yeniden gözden geçirilmesi kararı oldu. Şili'deki mevcut siber güvenlik düzenlemeleri 1993 yılından beri güncellenmemişti.

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