Siber güvenlikte tek çatı altında toplandılar
Siber güvenlik entegratörü Biznet Bilişim ile Securrent firmaları; siber güvenlik platformunu oluşturmak amacıyla, “FTA Bilişim Hizmetleri” şirketi çatısı altında birleşmek için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulundu. Yapılan açıklamada, birleşik yapıya Taxim Capital’in de (Taxim Capital Özel Sermaye Fonu) dahil olduğu belirtildi.
Açıklamada, Biznet Bilişim ve Securrent firmalarının bu birleşmeyle, Türkiye siber güvenlik sektöründe, danışmanlık, servis, denetim, ürün entegrasyonu ve teknik destek alanlarında, uçtan uca bütünleşik çözümlerini çok daha yetkin bir şekilde sunacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, her iki firmanın var olan Avrupa ve Ortadoğu’daki yapılanmalarının güçlendirilip; uluslararası pazarlardaki satış ve hizmet gücünün artırılmasının planlandığı belirtildi.
Birleşmeyle, hem Türkiye’de hem de global pazarlarda şirket satın alımlarıyla büyüme hızının artırılmasının da hedeflendiği ifade edilerek; yeni yapının, yönetim, sermaye yapısı ve yetkin insan kaynağıyla, siber güvenlik uzman ve yöneticilerinin çalışmak isteyeceği firma olacağına duyulan inancın da altı çizildi.
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