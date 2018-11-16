Siber güvenlik ve dijital pazarlama masaya yatırıldı
"Gelecek 5.0 Vizyon Toplantısı'nda birbirinden farklı panellerde siber güvenlik ve dijital pazarlama gibi çağın en popüler teknolojik gelişmelerini konuşuldu.
Bilişim Grubundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen dünkü panellerde kamunun ve özel sektörün 2019 ajandası masaya yatırıldı. Tamamı Türkiye teknoloji sektörünün profesyonellerinden oluşan 900'den fazla üyesi bulunan Bilişim Grubu Başkanı Şenol Vatansever, toplantıda bir konuşma yaptı.
Vatansever, Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefinin 500 milyar dolar olduğunu, üretim, markalaşma ve ihracatı kökten değiştirecek önlemler alarak bu hedefe ulaşabileceğini kaydetti.
Katma değeri yüksek olan ve yüksek teknolojili ürünlere odaklanmak gerektiğini vurgulayan Vatansever, kamunun ve özel sektörün dijital dönüşüm için yapması gereken hazırlıklara dikkati çekti.
Vatansever, bu kapsamda Türkiye'yi kapsayan bir hizmetler envanterini çıkarttıklarını kaydederek, "Bu sayede dijital dönüşüm için ihtiyaç duyulacak çözümler somut bir şekilde ortaya çıkarılacak. Dijital dönüşümün, özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve kamu iş birliğinde yapılması durumunda hedefe ulaşabilir." ifadelerini kullandı.
İlk panelde, "Küresel Dünyada Siber Savaşların Devletlere Etkisi" konuşuldu.
Televizyoncu Cem Sünbül'ün yönetiminde yapılan "Dijital Pazarlama ve Dijital Vatandaşlık Paneli"ne, Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, Medya Okuryazarlığı Derneği Başkanı Cansu Aydemir ile Alaattin Çağıl katıldı.
Ercan, siber yurttaşlığın önemine değinerek, "24 saatin 8 saatini uyku 12 saatini sanalda geçiren bir jenerasyondan bahsediyoruz. Bu gençler ancak 4 saat bilinen anlamda vatandaş olabilirken, 12 saat siber yurttaş olabiliyor." ifadelerini kullandı.
Medya Okuryazarlığı Derneği Başkanı Aydemir de dijital vatandaşlığın 2010 yılında gündeme geldiğini, önümüzdeki 10 yıl içerisinde nefret söyleminde bulunmayan, siber zorba olmayan nesiller yetiştirilebilmesi için medya okuryazarlığı dersinin mutlaka zorunlu ders haline gelmesi gerektiğini belirtti.
Alaattin Çağıl da dijital dönüşümün freni patlamış bir kamyon olmadığını kaydederek, "Çünkü freni patlamış bir kamyon bir yere çarpar ve durur. Fakat dijital dönüşüm durmayacak." değerlendirmesini yaptı.
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