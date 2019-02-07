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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.02.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Siber güvenlik uzmanlarından 14 Şubat Sevgililer Günü uyarısı

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Siber güvenlik uzmanlarından 14 Şubat Sevgililer Günü uyarısı

Sevgililer günü dönemi, kötü adamların zararlı yazılımları bilgisayarlara bulaştırabilmek için kolladıkları fırsat zamanlarından biri. Amaç, kişinin bilgisayar, tablet ya da telefonundaki özel bilgilere ve özellikle de banka giriş şifreleri veya kredi kartı bilgilerine ulaşmak. “Sevgilimin, sevdiklerimin cihazlarına zararlı yazılım bulaşmasın“ diyen romantikler için ESET, bu dönemde özen gösterilmesi gereken konulara dikkat çekti.

1. Virüs bulaştırılmış kutlama kartlarına dikkat

Siber suçlular, bu özel dönemde virüs ya da truva atı bulaştırılmış kutlama kartları, şiirler, şarkılar veya videolara yönlendiren romantik linkleri kullanırlar. Bu yolla özel bilgilere, özellikle de banka giriş şifreleri veya kredi kartı bilgilerine ulaşmayı hedeflerler. Linklere dikkatli yaklaşmakta fayda var. Jest yapmak isterken, zararlı linkler nedeniyle sevgilinizi riske atmayın.

2. Bedava hediyelere temkinli yaklaşın

İnternette ve sosyal ağlarda karşılaşacağınız özel teklifler, bedava hediyeler ya da süper indirimler içeren her iletiye şüpheyle yaklaşmalısınız. Twitter ya da Facebook’ta buna ilişkin linklere sıkça rastlayabilirsiniz, ki bunlar saldırganların vazgeçilmez araçları arasında sayılıyor.

3. Ararken bulaştırmayın

Arama motoru zehirlenmesi (BlackHat SEO) olarak tanımlanan tekniklerle kişiler sahte veya virüslü sitelere yönlendiriliyor. Bulaşıcı sitelerin, özellikle “sevgililer günü” ile ilgili kelime aramalarında Google gibi arama motorlarında üst sıralarda çıkması sağlanıyor. Arama motoru zehirlenmeleri bazen reklam içerikli sitelere yönleniyor ve sadece zaman kaybı oluyor.

4. Yabancı sevgili çıkabilir

Sevgililer günü sadece çiftler için değil, birçok bekâr için de fırsat. Bu nedenle bekârları hedefleyen çok daha fazla sayıda ileti görmemiz mümkün. İngilizce yazılmış, yabancı isimli ve yalnız olduğunu söyleyen hanımlardan arkadaşlık mesajlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu tür aldatmacalar, aşk arayan güzel bir bayandan geliyormuş gibi görünüyor. İlerleyen aşalamalarda acil para ihtiyacı olduğu belirtilip, nakit para istenebiliyor. Cevap vermeyin, maili ya da mesajı silerek, virüssüz hayatınıza devam edin!

5. Telefonda başı dertte yabancı sevgili çıkabilir

Bu dolandırıcılık tarzı da siber suçlular arasında revaçta. Bir yurt dışı numarasından telefonunuzu arayıp, kapatıyorlar. Siz ‘kim bu‘ diye geriye aradığınızda Türkçe konuşan, genellikle bir Balkan ülkesinde yaşadığını söyleyen bir hanım, zorda olduğu veya başının belada olduğunu söyleyip, paraya ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Bu dolandırıcılar, kişinin merhamet duygusunu istismar ederek, para göndertmeyi hedefliyorlar. Zaman zaman başarılı da oluyorlar maalesef. İlgilenmezseniz paranız cebinizde kalır.

6. Özel bilgilere erişmek isteyen uygulamalara dikkat

Kullanıcıların romantik duygularına hitap ederek özel bilgilere erişim sağlama amacı olan birçok uygulama var. Telefon veya tabletinizden uygulamalara izin verirken hangi bilgilerinize erişmek istendiğine dikkat edin. Fazla veya ilgisiz sorulara cevap istenirse, kuşkulanmakta fayda var.

7. Güncel güvenlik yazılımı, bulaşıcı sorunları uzak tutar

Sevgililer Günü dolandırıcılığından korunmak için güncel ve proaktif, münkünse spam filtresi ve kişisel güvenlik duvarı bulunan güvenlik yazılımları kullanın. Kendinizi de sevgilinizi de bulaşıcı zararlı yazılımlardan uzak tutun.

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