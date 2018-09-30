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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
30.09.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon lira ceza

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Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon lira ceza

Ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik yükümlülükleri yerine getirmeyen veya tedbirleri uygulamayanlara bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, işletmecinin Arayan Hat Bilgisi'ne (CLI) ilişkin mevzuat gereği yükümlülüklerini ve numaralandırmaya ilişkin ilgili mevzuatı ihlal etmesi halinde, bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulanacak. İhlalin ağır kusur oluşturduğu durumlarda ise işletmecinin yetkilendirmesi feshedilecek.

Tüketicinin aldatılması veya yanıltılmasının amaçlanması halleri dışında, katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 1'e kadar idari para cezası kesilecek. İşletmecinin katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinde, tüketicinin aldatılması veya yanıltılmasının amaçlandığının tespit edilmesi ile tüketici haklarına ilişkin mevzuatı ihlal etmesi durumunda, işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar idari para cezası uygulanacak. İhlalin ağır kusur oluşturduğunun tespiti halinde ise işletmecinin yetkilendirmesi iptal edilecek.

Şebeke ve bilgi güvenliği ile siber güvenliğe ilişkin ihlaller başlığı eklenen yönetmelik kapsamında, ulusal siber güvenlik faaliyetleri ile siber saldırılara karşı korunma ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik kurumun görevleri kapsamında belirleyeceği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya aldıracağı tedbirleri uygulamayan gerçek kişilerle işletmeciler dışındaki özel hukuk tüzel kişilerine (dernek, vakıf, sendika, şirket) bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. 

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