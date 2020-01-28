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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 28.01.2020 - 07:17,Son Güncelleme:/

Siber Güvenlik Kış Kampı başladı

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Siber Güvenlik Kış Kampı başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Siber Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen, Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Siber Güvenlik Kış Kampı" başladı.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinden yapılan açıklamaya göre, siber güvenlik ilgilisi öğrencilerin 5 gün Bahçeşehir Üniversitesinde eğitim alacağı Siber Güvenlik Kış Kampı'nda eğitimler, kümelenmeye üye firmalardan gelen sektörün öncü isimleri tarafından veriliyor.

SSB, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Siber Kulüpler Birliği tarafından organize edilen kampta öğrenciler, Siber Güvenliğe Giriş, Linux 101, Web Uygulama Güvenliği, Siber Güvenlikte Yapay Zeka, Uygulamalı Sızma Testi, Derinlemesine Ağ Güvenliği, Tersine Mühendislik, Zararlı Yazılım Analizi, Scada Güvenliği, Siber Tehdit İstihbaratı, Zero-Day Araştırma ve Exploit Geliştirme, Temel Adli Bilişim, SIEM-SOC, IoT Güvenliği, Kriptoloji, Android Internals ve Bilgi Güvenliği/KVKK başlıklarında eğitim görüyor.

2 bin 500'den fazla öğrencinin başvurduğu kış kampına 770 öğrenci kabul edildi. Söz konusu eğitim, bir önceki dönemde Siber Güvenlik Yaz Kampı olarak düzenlenmiş ve TOBB-ETÜ'de 500 öğrenciyle gerçekleştirilmişti.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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