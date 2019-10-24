'Siber güvenlik alanındaki 6 bin 700 yabancı kelimeyi Türkçeleştirdik'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Siber güvenlik alanındaki 6 bin 700 yabancı kelimeyi Türkçeleştirdik'
GeriTeknoloji 'Siber güvenlik alanındaki 6 bin 700 yabancı kelimeyi Türkçeleştirdik'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
24.10.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

'Siber güvenlik alanındaki 6 bin 700 yabancı kelimeyi Türkçeleştirdik'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Siber güvenlik alanındaki 6 bin 700 yabancı kelimeyi Türkçeleştirdik'

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Aktepe, bilişimde 50 bini aşkın kelimeyi Türkçe'ye kazandırdıklarını belirterek, "Siber güvenlik alanındaki 6 bin 700 yabancı kelimeyi Türkçeleştirdik." dedi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, AA muhabirine, TBD olarak bilişim alanındaki yabancı kelimelerin Türkçe'ye kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda dernek bünyesinde "Özenli Türkçe Çalışma Grubu" oluşturduklarını ifade eden Aktepe, "Bilişim alanında 50 bini aşkın kelimeyi Türkçe'ye kazandırdık." diye konuştu.

Aktepe, bu alanda ilk sözlüğün 1976'da yayımlandığına işaret ederek, "Şu anda siber güvenlik alanındaki yabancı kelimeleri Türkçe'ye dahil etmek için çalışmalar devam ediyor. Siber güvenlik alanındaki 6 bin 700 yabancı kelimeyi Türkçeleştirdik." ifadesini kullandı.

Devletteki genç yapıların bilişim alanında Türkiye'yi ileri taşıyacağını vurgulayan Aktepe, ülkedeki kurumlar arasında ortak çalışma konusunda koordinasyon eksikliği olduğunu dile getirdi.

Aktepe, KOBİ'lerin bilişim alanındaki farkındalığını artırmak için onlara yönelik kongreler düzenlediklerini belirterek, "KOBİ'lerin dijital dönüşüme bugün ihtiyacı olmayabilir ama bir yıl sonra buna ihtiyaç duyabilirler. KOBİ'ler küreselleşen dünyada rekabet edebilmek için dijital dönüşüme mutlaka dahil olmalı. KOBİ'leri bu alanda uyandırmak ve farkındalıklarını artırmak bizim temel görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Aktepe, devlet kurumları, vatandaşlar, şirketler ve üniversitelerin dijitalleşme konusunda ne durumda olduğunu görmek için bu alanları incelemeye karar verdiklerini anlattı.

"Türkiye bilişim alanında gelişti"

Bu alanda dünya standartlarına uygun bir metodoloji çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Aktepe, şunları kaydetti:

"Ar-Ge merkezlerinin kurulması, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin açıklanması önemli, buna hepimiz sahip çıkmalıyız. Türkiye bilişim alanında gelişti. Özellikle bu alanda proje yazma kültürü oluştu. Ayrıca Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi'ni oluşturmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının desteğiyle çalıştay yaptık. Yapay Zeka Stratejisi nasıl gelişsin, ilerlesin ve nelere dikkat edilsin gibi konular tartışıldı. Çalıştayın somut rakamları bize gelecek. Onun üzerinde çalışıp bu yıl sonunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına vereceğiz. Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi konusunda ne düşündüğümüz konusunda raporumuzu vermiş olacağız."

Aktepe, Türkiye'nin katma değerli ürünlerde ihracatını artırması gerektiğine de işaret ederek, rekabette geri kalınmaması için yüksek katma değerli ürün üretme becerisinin artırılması gerektiğini, bu alanda ülkenin potansiyeli bulunduğunu belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle