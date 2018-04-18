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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.04.2018 - 18:51, Son Güncelleme:

'Siber güvenliği milli güvenlik tehdidi olarak görmeliyiz'

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'Siber güvenliği milli güvenlik tehdidi olarak görmeliyiz'

TBMM Bilgi İşlem Başkanı Yavuz Beyribey, siber güvenlikte farkındalığın önemli olduğunu belirterek, "Siber güvenliği milli güvenlik tehdidi olarak göze almamız lazım, ulusal çapta bakmak lazım." dedi.

Beyribey, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu 2. Kamu Siber Güvenlik Zirvesi'nin "Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik" oturumunda konuştu.

Siber güvenliğin tarihine ilişkin kısa bir bilgi veren Beyribey, siber saldırıların bireysel saldırılardan genel sistemlere yönelik saldırılara, politik oyunculara yönelik saldırılardan ise siber silahlara evrildiğini söyledi. 

Beyribey, siber saldırılarda risk ve maliyetlerin düşük olduğunu ayrıca bu tür saldırı gerçekleştirenlerin gizlenebildiğinin bilgisini vererek, "Siber güvenliği milli güvenlik tehditi olarak göze almamız lazım, ulusal çapta bakmak lazım." dedi. 

Siber güvenlikte farkındalığın önemine dikkati çeken Beyribey, "Üst yönetim farkındalığı yüzde 70 civarında. Türkiye'deki en büyük sıkıntımız siber olaylara müdahale ekipleri (SOME). SOME'lerin yetkinliğiyle müdahale etme oranı yüzde 30 civarında. Kurumlar ya hacklendiklerini inkar ediyorlar ya da hacklendiklerini bilmiyorlar." dedi. 

Beyribey, Türkiye'de siber güvenliğe ürün ve cihaz gözüyle bakıldığına işaret ederek, bu konuya bütünsel bir süreç olarak bakılması gerektiğini ifade etti. 

Siber güvenliğe yönelik bazı ülkelerde direkt başkana ya da bakanlar kuruluna bağlı yapıların oluşturulduğunu anlatan Beyribey, siber saldırılara yönelik hızlıca cevap verebilecek merkezi bir yapının oluşturulması gerektiğini dile getirdi. 

"Saldırıların yüzde 75'i kimliğin ele geçirilmesiyle başlıyor"

Microsoft Türkiye Çözüm Grubu Direktörü Şevket Güler , şirketlerinin de gündemlerinde olan bir konu olduğunu söyledi. 

Dünyanın her yerinden güvenlik tehditleriyle ilgili topladıkları veriler doğrultusunda hazırladıkları rapordan bilgiler paylaşan Güler, "Dünya genelinde kötü yazılımlardan etkilenen bilgisayar oranı yüzde 7,8 iken ülkemizde yüzde 14 seviyesinde. Dünyada güncel yazılımlarla korunan bilgisayar oranı yüzde 90 iken, Türkiye'de yüzde 80'ler civarında." dedi. 

Güler, lisansız yazılımlar ve güncel olmayan yazılımların güvenlik zaafiyetlerine neden olabildiğini ifade ederek, siber saldırı trendlerine bakıldığında genel virüslerden hedefli saldırılara bir geçiş olduğunu anlattı. 

Bu konuda kimliğin korunmasının büyüm önem taşıdığına dikkati çeken Güler, "Yapılan saldırıların yüzde 75'i kurum içerisinde bir kimliğin ele geçirilmesiyle başlıyor ve kimlikten veriye doğru bir geçiş oluyor." diye konuştu. 

Güler, savunma trendlerinde ise büyük veri, yapay zeka ve bulut teknolojisi gibi davranışsal yönetemlerin öne çıktığını belirterek, dijital dönüşümle birlikte kullanıcılarının hayatının yanı sıra siber güvenlik ekosisteminin de değiştiğini dile getirdi. 

Innovera Yönetici Ortağı Burak Dayıoğu da dijital dönüşümle birlikte siber güvenliğin dönüşümünün de söz konusu olduğunu dile getirdi. 

Eskiden bütün saldırıları durdurmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ancak bu yaklaşımla yüzde yüz başarının sağlanamadığını gördüklerini anlatan Dayıoğlu, "Eskiden tüm saldırıları durdurmaya yönelik kurgular yapmaya çalışırken şimdi 'bir zaman mutlaka gol yiyeceğiz, bu golü yemeye hazır olmalıyız ki kaleden topu hızlıca çıkartalım' anlayışıyla kurgular yapıyoruz." dedi. 

Dayıoğlu, siber güvenlik alanında yetişmiş iş gücü sıkıntısının bulunduğunu, 1,5-2 milyon kişilik siber güvenlik uzman eksikliğinin söz konusu olduğunu, insan kaynağı probleminin giderek büyüdüğünü ve bu problemin yaşam boyu eğitimle çözülebileceğini dile getirdi.

Oturumun moderatörlüğünü yapan İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tayfun Acarer, bilişim sektörüne yönelik Türkiye'deki üniversitelerin yetersiz kaldığını ifade etti. 

Üniversitelerde temel derslerin verildiğini ancak sektörün ihtiyaçlarının karşılanamadığını anlatan Acarer, üniversitelerde sektör çalışanlarının ders vermesi gerektiğinin altını çizdi.

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