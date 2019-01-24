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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.01.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

Shot on iPhone yarışması başladı

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Shot on iPhone yarışması başladı

Apple, yeni yıla başlarken iPhone ile çekilen en iyi fotoğrafları kutlamak üzere, iPhone kullanıcılarını en iyi fotoğraflarını göndermeye davet ediyor.

Apple, 22 Ocak ile 7 Şubat arasında Shot on iPhone Yarışması’na katılacak fotoğrafları arıyor. Jüri üyeleri tüm dünyadan gönderilen fotoğrafları değerlendirerek kazanan 10 fotoğrafı seçecek. Kazananlar Şubat ayında açıklanacak. Kazanan fotoğraflar belirli şehirlerdeki reklam panolarında, Apple mağazalarında ve internette sergilenecek.

Shot on iPhone Yarışması başladı

iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR; fotoğrafçılığa ayarlanabilir alan derinliğine sahip gelişmiş portrelerden, daha hızlı sensörler, gelişmiş ISP ve ileri düzey algoritmalar gibi çeşitli teknolojilerden yararlanan Akıllı HDR’a kadar pek çok farklı özellik sunuyorlar.

Shot on iPhone yarışması başladı

Shot on iPhone Challange’a katılmak için iPhone ile çektiğiniz en iyi fotoğrafı #ShotOniPhone etiketiyle Instagram veya Twitter’da yayınlayın. Weibo kullanıcıları da #ShotOniPhone# etiketini kullanarak yarışmaya katılabilirler. Resim açıklama yazısında, kullanılan modeli belirtin. Fotoğraflar doğrudan kameradan alınmış ya da Fotoğraflar uygulamasında Apple’ın düzenleme araçları veya üçüncü taraf yazılımlar kullanılarak düzenlenmiş olabilir.

Fotoğraf gönderim dönemi yerel saatle 22 Ocak günü 11:01’de başlarken ve 7 Şubat günü 10:59’da sona eriyor. Yarışmaya katılmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor.

Shot on iPhone yarışması başladı

Kazanan 10 fotoğraf; Apple Newsroom, Apple’ın Instagram kanalları, apple.com, Apple mağazaları, Apple WeChat, Apple Twitter hesapları, Apple Weibo hesapları ve dünya çapındaki reklam panolarında sergilenecek. Kazananlara, 26 Şubat 2019’da veya yakın bir tarihte bilgi verileceğini de hatırlatalım.

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