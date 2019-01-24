Shot on iPhone yarışması başladı
Apple, yeni yıla başlarken iPhone ile çekilen en iyi fotoğrafları kutlamak üzere, iPhone kullanıcılarını en iyi fotoğraflarını göndermeye davet ediyor.
Apple, 22 Ocak ile 7 Şubat arasında Shot on iPhone Yarışması’na katılacak fotoğrafları arıyor. Jüri üyeleri tüm dünyadan gönderilen fotoğrafları değerlendirerek kazanan 10 fotoğrafı seçecek. Kazananlar Şubat ayında açıklanacak. Kazanan fotoğraflar belirli şehirlerdeki reklam panolarında, Apple mağazalarında ve internette sergilenecek.
Shot on iPhone Yarışması başladı
iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR; fotoğrafçılığa ayarlanabilir alan derinliğine sahip gelişmiş portrelerden, daha hızlı sensörler, gelişmiş ISP ve ileri düzey algoritmalar gibi çeşitli teknolojilerden yararlanan Akıllı HDR’a kadar pek çok farklı özellik sunuyorlar.
Shot on iPhone Challange’a katılmak için iPhone ile çektiğiniz en iyi fotoğrafı #ShotOniPhone etiketiyle Instagram veya Twitter’da yayınlayın. Weibo kullanıcıları da #ShotOniPhone# etiketini kullanarak yarışmaya katılabilirler. Resim açıklama yazısında, kullanılan modeli belirtin. Fotoğraflar doğrudan kameradan alınmış ya da Fotoğraflar uygulamasında Apple’ın düzenleme araçları veya üçüncü taraf yazılımlar kullanılarak düzenlenmiş olabilir.
Fotoğraf gönderim dönemi yerel saatle 22 Ocak günü 11:01’de başlarken ve 7 Şubat günü 10:59’da sona eriyor. Yarışmaya katılmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor.
Kazanan 10 fotoğraf; Apple Newsroom, Apple’ın Instagram kanalları, apple.com, Apple mağazaları, Apple WeChat, Apple Twitter hesapları, Apple Weibo hesapları ve dünya çapındaki reklam panolarında sergilenecek. Kazananlara, 26 Şubat 2019’da veya yakın bir tarihte bilgi verileceğini de hatırlatalım.
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