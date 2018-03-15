Shadow of the Tomb Raider geliyor! İlk videosu yayında

Shadow of the Tomb Raider hakkında sızdırılan video, Youtube'ta paylaşıldı. Tomb Raider filminin ön gösterimini izlemeye giden kişilerin akıllı telefonları tarafından çekilen video, yapımın, 14 Eylül 2018'de piyasada olacağının haberini verdi.

15 Mart tarihini bizlere veren Square Enix, yeni oyunun tanıtılacağını da resmen açıklamış oldu. Yarın akşam Türkiye saati ile 16.00’da detayları gösterilecek olan yeni Tomb Raider oyunun da ismi belli oldu gibi. Sitenin kaynak kodlarına bakıldığında aşağıda da görüldüğü gibi Shadow of the Tomb Raider ismi öne çıkıyor.