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    Shadow of the Tomb Raider geliyor! İlk videosu yayında

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    Tomb Raider video oyun serisinin sonu olması beklenen Shadow of the Tomb Raider'ın tanıtım videosu sızdırıldı. Bu videoyla birlikte, yarın tanıtımı gerçekleşmesi beklenen yapım hakkında merak edilenler netleşmiş oldu.

    Shadow of the Tomb Raider hakkında sızdırılan video, Youtube'ta paylaşıldı. Tomb Raider filminin ön gösterimini izlemeye giden kişilerin akıllı telefonları tarafından çekilen video, yapımın, 14 Eylül 2018'de piyasada olacağının haberini verdi. 

    Shadow of the Tomb Raider geliyor
    daha fazla video için

    15 Mart tarihini bizlere veren Square Enix, yeni oyunun tanıtılacağını da resmen açıklamış oldu. Yarın akşam Türkiye saati ile 16.00’da detayları gösterilecek olan yeni Tomb Raider oyunun da ismi belli oldu gibi. Sitenin kaynak kodlarına bakıldığında aşağıda da görüldüğü gibi Shadow of the Tomb Raider ismi öne çıkıyor.

     

     

    Etiketler: tomb raider , shadow , oyun , film
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