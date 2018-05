Shadow of the Tomb Raider'ın görüntüsü büyülüyecek

Square Enix’in önemli isimlerinden biri olan David Anfossi geçtiğimiz günlerde yabancı bir oyun mecrasına önemli açıklamalarda bulundu. Anfossi oyunun özellikle Xbox One X’te muazzam bir kaliteye sahip olacağını vurguladı.





Xbox One X’in şu anda en güçlü konsol olduğuna dikkat çeken Anfossi, Shadow of the Tomb Raider ile ilgili çalışmaları bu konsol üzerinden yürüttüklerini doğruladı. Square Enix’in yetkili ismi oyunun Xbox One X’te 4K ve 60 FPS’te çalışacağını vurguladı. Shadow of theTomb Raider’ın diğer konsollara portlanmasında da bir sıkıntı olmayacağı belirtildi.





Anfossi, Tomb Raider’ın yeni oyununun Xbox One S’te en iyi görünen yapım olacağına da inandığını belirtti. Bu açıklama, oyunun Xbox One S’in gücünü sonuna kadar zorlayacağı anlamına da geliyor. Öte yandan oyunun PC sürümü ile ilgilenen Nixxes Software’ın da Nvidia ile işbirliği içinde olduğu ortaya çıktı. Nvidia oyunun üst segment ekran kartlarında muazzam bir deneyim sunması için yapımcı stüdyoya bazı konularda yardımcı oluyormuş.