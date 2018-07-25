Shadow of the Tomb Raider için yeni görüntüler yayınlandı
Shadow of the Tomb Raider'ın Paititi alanını gösteren 10 dakika gibi bir uzunluğa sahip oynanış videosu yayınlandı. Başlığında, “Patiti’ye hoş geldiniz” şeklinde bir kısım bulunan video, tam olarak ismindeki şeyi yapıyor. Bizleri, oyun içerisindeki alanda detaylı bir şekilde gezdiriyor.
Square Enix, Shadow of the Tomb Raider için “Welcome to Paititi” başlıklı 9 dakikalık bir video yayınladı. Lara Croft'un Tomb Raider olduğu, hayatının dönüm noktasını deneyimleyeceğimiz oyunda Lara, Shadow of the Tomb Raider'da ölümcül bir ormanın ustası olmalı, korkutucu mezarların üstesinden gelmeli ve en kötü anlarda umudunu kaybetmemesi gerekiyor.
Lara Croft dünyayı Maya kıyametinden kurtarmaya çalışırken en sonunda kaderindeki Tomb Raider olmak zorunda olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle