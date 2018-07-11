Seyahatlerinizde hayatınızı kolaylaştıracak teknolojiler

iPhone X

iPhone X; uzun ömürlü pili, Portre modu ve Portre Işığı özelliklerine sahip 12 MP çift kamerası ve saniyede 60 kare hızında 4K video çekme özelliğini sunan bir akıllı telefonda bugüne kadar görülmüş en iyi video çekme kalitesi sayesinde seyahatleriniz için ideal.

Kablosuz şarj noktaları

iPhone X ve iPhone 8, cam arka yüzey tasarımı sayesinde kolay ve kullanıcı dostu bir kablosuz şarj deneyimi sunuyor. Her iki model de hem aksesuar olarak sunulan hem de araçlarda, kafelerde, otellerde, hava limanlarında ve ülke çapındaki birçok noktada mobilyalarda bulunan Qi sertifikalı şarj aygıtlarıyla çalışıyor.





Siri

Uçuş durumunu kontrol etmek, yakındaki restoranları bulup yer ayırtmak, Lyft veya Uber çağırmak, hava durumu tahminine bakmak, favori müziklerinizi çalmak, dolaşmak, arama yapmak ve ellerinizi kullanmadan kısa mesaj göndermek için Siri’den yararlanabilirsiniz.

Apple Watch Series 3 ile biniş kartları bileğinizde

Wallet, biniş kartlarınızı ve biletlerinizi bileğinizde taşımanıza olanak vererek kullanma zamanı geldiğinde kullanıcıya uyarılar gönderir.

Bileğinizdeki dokunuşlarla yol tarifi

Apple Watch’taki sokak sokak yol tarifi, sürüş ipuçları için sola veya sağa dönmeniz gerektiğinde bileğinize dokunarak sinyal verir. Tamamen yabancı olduğunuz sokaklarda yürürken bile gitmek istediğiniz yere ulaşmak için cebinizden haritanızı veya iPhone’unuzu çıkarmanıza gerek yok.

Hızlı para birimi dönüştürme

Hareket halindeyken para birimi dönüştürme işlemleri yapmak gibi hızlı sorularınızda yardımcı olabilecek Siri’yi etkinleştirmek için, şimdi her zamankinden daha güçlü olan Digital Crown’a basmanız yeterli. Apple Watch için Elk Travel Currency Converter gibi üçüncü taraf para birimi uygulamaları da sunuluyor.





Nefes

Sabırsız bir gezginseniz, iniş ve kalkış sırasında sakin kalmak ve farkındalığınızı artırmak için bileğinizdeki Nefes Uygulamasını kullanabilirsiniz.

SOS

Apple Watch’un acil durum özelliği, uluslararası olarak çalışarak bulunduğunuz ülkenin acil durum numarasını aramanızı sağlar. Böylece beklenmeyen durumlarda yardım alabilirsiniz.

AirPods ile zahmetsiz kablosuz dinleme

Yüksek ses kalitesi ve uzun pil ömrü sayesinde AirPods, seyahatleriniz için ideal bir yol arkadaşıdır. Kapağına hafifçe dokunarak açtığınız anda kurulan AirPods hemen iPhone ve Apple Watch ile çalışmaya hazır hale gelir.

iPad

Yeni iPad, Apple’ın en uygun fiyatlı ve güçlü 9.7 inç iPad’i. Üstelik şimdi hareket halindeyken daha da yaratıcı ve verimli olabilmeniz için Apple Pencil ile birlikte çalışıyor. Tüm gün dayanan pil ömrüyle internette gezinmek, yazı yazmak, çizim yapmak, çalışmak, alışveriş yapmak ve iki şarj arasında yapmanız gereken her şeyi başarmak için fazlasıyla zamanınız olacak.

Planınızı önceden yapın

Tatiliniz için iPad’inizi kullanarak yer ayırtın. Bölgede yaşayanların yazdığı özgün seyahat rehberleriyle bir sonraki maceranızı Townske’de keşfedin, Skyscanner ile uçuşları, otelleri ve araç kiralama olanaklarını karşılaştırın, Hotel Tonight veya Airbnb’yi kullanarak kalacağınız yeri rezerve edin.

Eğlenceden ödün vermeyin

Uzun uçuşlarda, araba yolculuklarında ve sessiz gecelerde iTunes, Netflix, PuhuTV veya BluTV uygulamalarıyla en sevdiğiniz filmler, kitaplar ve müzikler iPad’inize gelsin. iPad’in muhteşem 9.7 inç Retina ekranı, mükemmel bir renk gerçekliğinin yanı sıra hem iç hem de dış mekanlarda görmenizi kolaylaştırmak için yansıma engelleyici kaplamaya sahip.

Her anın tadını çıkarın

Pages veya Day One Journal ile notlarınızı, fotoğraflarınızı, çizimlerinizi ve videolarınızı tutabileceğiniz bir seyahat günlüğüyle unutulmaz anları gelecek aylar ve yıllar boyunca tekrar yaşayın.

Apple Pencil

Mükemmel piksel hassasiyetine ve duyarlılığa sahip Apple Pencil manzarayı resimlemekten el yazısıyla not almaya ve akşam yemeği için nerede buluşacağınızı göstermek üzere Harita uygulamasından aldığınız hızlı ekran görüntülerini işaretlemeye kadar sunduğu tüm olanaklarla iPad’in, aklınızdan geçenleri sayfalara aktarmanın daha da iyi bir yolu olmasını sağlıyor.

Moment Lens ile fotoğraf mükemmelleştirme

Moment’ın popüler geçmeli iPhone lensleri, şimdi bir telefonda olabilecek en geniş açıyla çekim yapmak için “Superfish” balık gözü lens ile birlikte iPhone X için sunuluyor. İsterseniz makro lensi kullanarak çıplak gözle görülmeyen en ufak detayları bile çekecek kadar yakınlaşabilirsiniz.

AR Uygulamaları

Ayakkabınızı bile bağlamadan maceralı yürüyüşlere çıkın: Fitness AR artırılmış gerçeklik sayesinde olağanüstü 3D arazi haritaları oluşturarak dünyanın pek çok farklı noktasındaki yürüyüş parkurlarını ve ünlü bisiklet parkurlarını kapsayan büyüleyici bir galeriyi keşfetmenize yardımcı oluyor. Geçmiş aktivitelerinizi keşfetmek ve arkadaşlarınızın rotalarına göz atmak isterseniz Strava hesabınıza bağlayabilirsiniz.