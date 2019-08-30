Seyahate çıkmadan önce bunlara aman dikkat!
Eylül ayı yazdan kalma son günleri sunarken, birçok kişi de bu günlerde sunulan özel fırsatları değerlendirerek tatile çıkmayı tercih ediyor. Ancak bu dönemde de seyahat odaklı kimlik avı saldırıları ve veri hırsızlığı yapan dolandırıcılar tatilini online planlayanları bekliyor.
Üstelik, biletleri satın alıp otel rezervasyonunu yaparken bu saldırılardan kaçınmayı başarsanız bile, siber güvenlik riskleri bitmiyor. Çünkü tatil boyunca telefonlarda biriktirilen hatıraların önemini bilen saldırganlar, mobil cihazlardaki bu değerli verileri fidye yazılımı saldırılarıyla hedefleyebiliyor, bu cihazlar tatil sırasında kaybolabiliyor veya çalınabiliyor.
Kaspersky’nin yaptığı tüketici araştırmasına göre, kullanıcıların yaklaşık beşte biri (%18) cihazlarındaki en önemli verilerin seyahat fotoğrafları ve videoları olduğunu söylüyor. Bu tür veriler diğerlerini geride bırakıyor. Ancak, katılımcıların %28’i cihazları kaybolduğunda veya çalındığında değerli tatil fotoğraflarını asla yerine koyamadıklarını belirtiyor.
Kullanıcıları bu risklerin farkında olmaları konusunda uyaran Kaspersky araştırmacıları, planlamanızdan başlayarak tatilinizin tüm aşamalarında aşağıdaki gerekli önlemleri almanızı tavsiye ediyor:
Dijital dolandırıcılar benzer URL’ler kullanarak sahte rezervasyon siteleri oluşturabiliyor. Booking.com, Airbnb ve bilet sitelerinin sahteleriyle daha önce karşılaştık. Ankete katılma karşılığında ücretsiz uçak bileti teklifleri de dolandırıcılık teşebbüsü olabiliyor. Bu yüzden URL’deki küçük farklılıklara dikkat edin ve eğer URL’de hata varsa siteye hiçbir bilgi girmeyin. Şüphelendiğinizde URL’nin sol tarafındaki kilit simgesine tıklayarak sitenin sertifikasını kontrol edin.
Otel ve bilet rezervasyonlarınızı yalnızca güvenilir şirketlerin web sitelerinden yapın. Site adreslerini adres çubuğuna kendiniz yazın.
Bilmediğiniz kaynaklardan gelen bağlantılara tıklamayın.
Bir seyahat veya havayolu şirketinin e-posta veya sosyal medya yoluyla hediye verdiğini görürseniz o şirketin resmi web sitesini ziyaret ederek kampanyanın gerçek olup olmadığını kontrol edin.
Sizi spam e-postalardan ve kimlik avı saldırılarından koruyabilecek güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.
Seyahatteyken, güvenilir olmayan açık Wi-Fi erişim noktalarına bağlanarak çevrim içi alışveriş gibi işlemler yapmaktan kaçının. Açık Wi-Fi ağları siber saldırganların bilgilerinize gizlice göz atabileceği yerlerdir.
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