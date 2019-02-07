Sevgililer birbirlerinin sosyal medya hesaplarını izinsiz kontrol ediyor

Birbirlerinden saklayacakları bir şey olmadığını düşünen çiftler, sosyal medya şifrelerini de birbirleriyle paylaşmakta sakınca görmüyor. İlişkide güven oluşturmak için sosyal medya, e-posta ve online bankacılık gibi pek çok alana erişim hakkı vermenin korkunç sonuçlara yol açabileceğini belirten Akkoyunlu, kişisel güvenlik için bu tür şifre paylaşımlarından kaçınılması gerektiğini hatırlatıyor.

İzinsiz Kontrol Ediyorlar

Yapılan bir araştırmaya göre evli ya da bekar çiftlerin %67’si, partnerleriyle şifrelerini paylaşıyor. Ancak bu konuda hiçbir çizgi çekilmemesi, kullanıcıları gözetlenme baskısından siber dolandırıcılığa kadar türlü sorunlarla baş başa bırakabiliyor. 18 ile 31 yaş arasındaki internet kullanıcılarının %41’i sevgilileriyle şifrelerini paylaşmaktan pişman olduğunu belirtirken %30’u da partnerlerinin kendilerinden habersiz bir şekilde sosyal medya hesaplarını kullandığını fark ettiklerini dile getiriyor.

Ayrılan Çiftlerin %65’i Şifrelerini Değiştiriyor

İlişkileri henüz çok yeni olan çiftlerin %36’sı şifre paylaşımının önemli olduğunu ve onları mutlu ettiğini belirtirken uzun yıllardır birlikte olan çiftlerin sadece %9’u bu fikre katılıyor.

Sorunlu bir ayrılık yaşayan çiftler, e-postalarında casusluk yapılması, sosyal medya mesajlaşmalarının okunması, faturalarının takip edilmesi gibi pek çok problemle karşılaşıyor. Araştırma, ayrılan çiftlerin %65’inin şifrelerini değiştirmeye ihtiyaç duyduğunu da gözler önüne seriyor.

“Paylaştığınız Şifreler Size Karşı Bir Koz Olarak Kullanılabilir!”

Çiftlerin güven ve yakınlığın simgesi olarak gördüğü şifre paylaşımının kısa sürede kişisel alanların aşılmasına yol açtığını belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ilişkilerde rollerin hızla değiştiğini ve bir zamanlar çiftleri mutlu eden şifre paylaşımının ayrılık sonrasında tarafların güvenliğini tehdit edecek bir koza dönüştüğünü dile getiriyor.

Sevgililer Günü Alışverişinde Siber Korsanlara Dikkat



Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, Sevgililer Günü yaklaşırken bilgisayar ve akıllı telefonlar ile güvenli online alışveriş için 10 önemli ipucunu sıralıyor.

1. Sahte uygulamalardan korunmak için mağazanın web sitesini ziyaret ederek uygulamaya bağlantı verip vermediğine bakın. Sahte mağaza uygulamalarından korunmanın en kolay yolu, mobil tarayıcınızdan mağazanın resmi web sitesine giderek uygulamaya bağlantı verip vermediğini kontrol etmektir. Birçok mobil tarayıcı, eğer bir web sitesinin halihazırda bir uygulaması varsa, üst veya alt kısımda sayfayı uygulamada açmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj verir.

2. Sevgililer Günü temalı içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.

3. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Doğrudan marka tarafından duyurulan fırsatlara güvenin. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

4. Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız yada kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.

5. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.

6. Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun. Siber saldırganlar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Eğer bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorundaysanız, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurduğuna emin olun.

7. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.

8. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde yada kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.

9. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.