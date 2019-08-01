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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji HaberleriSeven Knights’a yeni özel kahraman Trude katıldı
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Teknoloji
01.08.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Seven Knights’a yeni özel kahraman Trude katıldı

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Seven Knights’a yeni özel kahraman Trude katıldı

Seven Knights’ın yeni güncellemesi ile oyuna yeni bir özel kahraman olan Trude katılırken, Sebastian’ın da yetenekleri yenilendi. Ayrıca oyuncuların ödüller kazanabileceği Yağma Sistemi ve Macera Oto-Temizleme özelliği de oyuna ekleniyor.

Netmarble, bugün mobil rol yapma oyunu Seven Knights için oyuna ‘Trude’ adlı yeni özel kahramanın katıldığını ve oyun için büyük sistem güncellemelerinin yapıldığını duyurdu.

Savaşçı Trude ile tanışın

Semavi Muhafızlar üyesi bir kahraman olan Trude, savaşta sergilediği çeşitli yeteneklere sahip. Ayrıca Kara Büyü Araştırma Kulesi’nden Sebastian da Yenilenme Güncellemesi ile kazandığı yenilenen yetenekleriyle savaşa katılmaya hazır.

Yağma içeriği ödüller kazandırıyor

Seven Knights’ın bu güncellemesiyle yeni Yağma sistemi de oyuna eklendi. Oyuncular Yağma içeriğinin tadını çıkarırken Ekipman, Mücevher ve Aksesuar elde edecekler. Yağma sırasında rastgele karşılaşılabilecek Ekstra Yağma, oyunculara daha da büyük ödüller sunuyor. Baş Düşman ve Akıllı Mod içerikleri ise oyundan çıkarıldı.

Bu güncellemeyle sistem içeriklerine başka yenilikler de geldi. Oyuncuların günde 100 kez faydalanabilecekleri yeni Macera Oto-Temizleme özelliği eklendi. Ayrıca oyuncular ekipmanlarını, Ejderha Ekipmanına kadar geliştirebilecekler.

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