Seven Knights’a yeni özel kahraman Trude katıldı
Seven Knights’ın yeni güncellemesi ile oyuna yeni bir özel kahraman olan Trude katılırken, Sebastian’ın da yetenekleri yenilendi. Ayrıca oyuncuların ödüller kazanabileceği Yağma Sistemi ve Macera Oto-Temizleme özelliği de oyuna ekleniyor.
Netmarble, bugün mobil rol yapma oyunu Seven Knights için oyuna ‘Trude’ adlı yeni özel kahramanın katıldığını ve oyun için büyük sistem güncellemelerinin yapıldığını duyurdu.
Savaşçı Trude ile tanışın
Semavi Muhafızlar üyesi bir kahraman olan Trude, savaşta sergilediği çeşitli yeteneklere sahip. Ayrıca Kara Büyü Araştırma Kulesi’nden Sebastian da Yenilenme Güncellemesi ile kazandığı yenilenen yetenekleriyle savaşa katılmaya hazır.
Yağma içeriği ödüller kazandırıyor
Seven Knights’ın bu güncellemesiyle yeni Yağma sistemi de oyuna eklendi. Oyuncular Yağma içeriğinin tadını çıkarırken Ekipman, Mücevher ve Aksesuar elde edecekler. Yağma sırasında rastgele karşılaşılabilecek Ekstra Yağma, oyunculara daha da büyük ödüller sunuyor. Baş Düşman ve Akıllı Mod içerikleri ise oyundan çıkarıldı.
Bu güncellemeyle sistem içeriklerine başka yenilikler de geldi. Oyuncuların günde 100 kez faydalanabilecekleri yeni Macera Oto-Temizleme özelliği eklendi. Ayrıca oyuncular ekipmanlarını, Ejderha Ekipmanına kadar geliştirebilecekler.
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