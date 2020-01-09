Seven Knights’a yeni özel kahraman ‘Skuld’ geldi

Netmarble, bugün mobil rol yapma oyunu Seven Knights’a gelen yeni özel kahraman ‘Skuld’ ile çeşitli yeni güncellemeleri duyurdu. Yeni eklenen, Öngören Üçüncü Mevki olarak da bilinen kahraman ‘Skuld’, Semavi Muhafızlar’ın üyesi. Ayrıca Mitik Kudretlendirme ile daha da güçlü hale getiriliyor.

Güncellemeyle Seven Knights’a yeni sezonluk içerik ‘Cennet Merdiveni’ de eklendi. Oyuncular iki haftada bir yeniden başlayacak olan Cennet Merdiveni’nde çeşitli ödüller kazanabilecek.

Ayrıca oyunculara günlük içerikleri hatırlatacak Günlük Hatırlatma eklendi. Dahası, artık envanteri tek bir tıkla düzenlemek mümkün.

Netmarble Skuld güncellemesini, kutlama etkinliği ile şenlendiriyor. Oyuncular Katılım Etkinliğinden Gelidus/Isabella Aksesuarı, Güçlendirme Taşları, altın ve daha birçok ödül kazanabilecek.