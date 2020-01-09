Seven Knights’a yeni özel kahraman ‘Skuld’ geldi
Netmarble, popüler mobil RPG oyunu Seven Knights için yayınladığı 2020 yılının ilk güncellemesinde oyuncuları yeni özel kahraman Skuld ile tanıştırıyor. Semavi Muhafızlar’ın üyesi olan Skuld’un gelişi şerefine düzenlenen etkinlik ve yeni sezonluk içerik Cennet Merdiveni oyunculara pek çok ödül kazandıracak.
Netmarble, bugün mobil rol yapma oyunu Seven Knights’a gelen yeni özel kahraman ‘Skuld’ ile çeşitli yeni güncellemeleri duyurdu. Yeni eklenen, Öngören Üçüncü Mevki olarak da bilinen kahraman ‘Skuld’, Semavi Muhafızlar’ın üyesi. Ayrıca Mitik Kudretlendirme ile daha da güçlü hale getiriliyor.
Güncellemeyle Seven Knights’a yeni sezonluk içerik ‘Cennet Merdiveni’ de eklendi. Oyuncular iki haftada bir yeniden başlayacak olan Cennet Merdiveni’nde çeşitli ödüller kazanabilecek.
Ayrıca oyunculara günlük içerikleri hatırlatacak Günlük Hatırlatma eklendi. Dahası, artık envanteri tek bir tıkla düzenlemek mümkün.
Netmarble Skuld güncellemesini, kutlama etkinliği ile şenlendiriyor. Oyuncular Katılım Etkinliğinden Gelidus/Isabella Aksesuarı, Güçlendirme Taşları, altın ve daha birçok ödül kazanabilecek.
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