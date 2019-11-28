Seven Knights’a yeni özel kahraman ‘Sizar’ geliyor
Netmarble, popüler mobil RPG oyunu Seven Knights’a çok güçlü yetenekleri olan kahraman Sizar’i ekliyor. Sizar’in gelişi şerefine oyuncular pek çok hediye kazanma şansına sahip olacak. Ayrıca güncellemeyle gelen yeni içerikler de oyunculara ödüller kazandıracak.
Netmarble bugün, mobil RPG Seven Knights’a çeşitli güncellemelerin yanı sıra yeni özel kahraman ‘Sizar’ın geldiğini duyurdu. Yeni eklenen kahraman Sizar, Pentagon üyesi ve çok güçlü yeteneklerle donanmış bir karakter.
Güncellemedeki yeni içerikler de açığa çıktı. Yeni eklenen ‘İşaretçi Yıldız: İhtişam Yolu’ ile oyuncular çeşitli içeriklerin tadını çıkarıp ödüller kazanabilecek. Akın Modu’ysa oyunculara daha çok hediye kazandıracak şekilde değiştirildi.
Ayrıca oyuncular, ‘Silah Sizar’a karşı macera modunda savaşabilecek ve çeşitli ödülleri elde edecek.
Oyuncular Katılım etkinliğinden, 1.000 yakut, 6 Yıldız Özel Kahraman Seçici ve 4 milyon altına kadar varan hediyeler kazanabilecek. Ayrıca her gün üç ‘Kara Büyü Yığını Bileti’ elde edebilecekler.
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