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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.11.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Seven Knights’a yeni özel kahraman ‘Sizar’ geliyor

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Seven Knights’a yeni özel kahraman ‘Sizar’ geliyor

Netmarble, popüler mobil RPG oyunu Seven Knights’a çok güçlü yetenekleri olan kahraman Sizar’i ekliyor. Sizar’in gelişi şerefine oyuncular pek çok hediye kazanma şansına sahip olacak. Ayrıca güncellemeyle gelen yeni içerikler de oyunculara ödüller kazandıracak.

Netmarble bugün, mobil RPG Seven Knights’a çeşitli güncellemelerin yanı sıra yeni özel kahraman ‘Sizar’ın geldiğini duyurdu. Yeni eklenen kahraman Sizar, Pentagon üyesi ve çok güçlü yeteneklerle donanmış bir karakter. 

Güncellemedeki yeni içerikler de açığa çıktı. Yeni eklenen ‘İşaretçi Yıldız: İhtişam Yolu’ ile oyuncular çeşitli içeriklerin tadını çıkarıp ödüller kazanabilecek. Akın Modu’ysa oyunculara daha çok hediye kazandıracak şekilde değiştirildi.

Ayrıca oyuncular, ‘Silah Sizar’a karşı macera modunda savaşabilecek ve çeşitli ödülleri elde edecek. 

Oyuncular Katılım etkinliğinden, 1.000 yakut, 6 Yıldız Özel Kahraman Seçici ve 4 milyon altına kadar varan hediyeler kazanabilecek. Ayrıca her gün üç ‘Kara Büyü Yığını Bileti’ elde edebilecekler. 

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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