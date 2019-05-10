Seven Knights'a yeni özel kahraman: Mulan
Netmarble, mobil RPG oyunu Seven Knights’ın yeni özel kahraman Mulan ve Yeonhee için Kudretlenme içeren güncellemeyi duyurdu.
Netmarble, Gizlenmiş Ustalar üyesi Mulan’ı oyuna ekledi. 48. seviyeye gelen oyuncular, Ejderha Mızrağı Seçici, 50. seviyeye gelen oyuncular ise Gelidus ve Isabella Aksesuarı elde edebilecek.
Eskinin Dört Lordu üyesi Yeonhee, kudretlenme güncellemesiyle daha da güçlü hale geliyor. Var olan yetenekleri güçlendirilen Yeonhee, yeni Kudretli yeteneği ile düşmanlara tonlarca hasar verebiliyor. 46. ve 50. seviyeye ulaşan oyuncular 6-yıldız Yağma Eşyası Seçici ile Yeonhee’nin Bahar Pikniği Kostümü’nü elde edebilecek.
Netmarble, Kudretli Yeonhee güncellemesi için kutlama etkinliği düzenliyor. 2 hafta boyunca oyuncular alandan Özel Kahraman elde edebilecek. Ayrıca Özel Eşyalar ve Limit Kırma içerikleri yüzde 50 yakut indirimli olacak.
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