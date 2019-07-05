Seven Knights’a Mitik Kudretlendirme güncellemesi geldi
Seven Knights’ın Temmuz ayındaki güncellemesi ile kudretlendirmenin en üst seviyesi olan Mitik Kudretlendirme oyuna eklenecek. Bu özellikten yararlanacak ilk 2 kahraman ise Dellons ve Shane olacak. Ayrıca güncellemeye özel kutlama şenlikleriyle oyunculara bol bol hediyeler dağıtılacak.
Netmarble, bugün mobil rol yapma oyunu Seven Knights için yeni büyük bir güncelleme olan Mitik Kudretlendirme sistemini duyurdu.
Mitik Kudretlendirme, kudretlendirmenin en üst seviyesidir ve Mitik Kudretlenmiş bir kahraman yeni bir yetenek ve görünüm kazanıyor. Mitik Kudretlendirmenin avantajından ilk kez yararlanacak iki kahraman Dellons ve Shane olacak. İleride başka kahramanlar da Mitik Kudretlendirme şansı elde edecek.
Mevcut kahramanların büyüme sistemi de büyük değişikliğe uğruyor. Leah gerektiren Eşya Kilidi Açma artık ücretsiz olacak ve oyuncular artık Limit Kırma sistemini altınla kullanabilecek, Ruh Özü ile destekleyebilecek. Seviye 40 özel kahraman ilk alım avantajı da bütün özel kahramanlar için geçerli olacak.
Netmarble bu güncellemeyi ve Seven Knights Ayı’nı bir kutlama etkinliği ile şenlendiriyor. Özel sıçrama Giriş Panosu ile oyuncular yalnızca oyun içeriğini oynayarak bol bol ödüller kazanacak. Netmarble, Seven Knights ayı şerefine katılım etkinlikleri de düzenleyecek.
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