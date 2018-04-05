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    Seven Knights'a 4 yeni kahraman katıldı

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 10:09 | Son Güncelleme:

    Seven Knights’a gelen dev güncellemeyle birlikte oyuna Kudretli Yu Shin, Nezha, Feng Yan ve Velika isimli 4 yeni kahramanın katılmasının yanında, Birlik Zindanı ve Üstünleştirme sistemi gibi yeni içerikler de eklendi.

    Netmarble Games, mobil RPG oyunu Seven Knights'ın yeni Kudretli kahramanlar ve yenileme güncellemeleri içeren büyük bir güncelleme yapacağını duyurdu. 

    Oyunda Kudretli Yu Shin ve Kudretli Nezha kahramanları ilk kez ortaya çıkıyor. Bu Kudret güncellemesi, kahramanların benzersiz özelliklerini korumakta ve aynı zamanda, geliştirilmiş pasif, aktif yetenekleri ve Kudretli yetenekleri de eklendikçe kahramanlar, çok daha güçlü performans gösteriyor. Buna ek olarak Kudretli Feng Yan ve Kudretli Velika için Günlük Zindan'da daha fazla kullanılabilmelerine yönelik yenileme geliyor. 

    İki yeni içerik eklendi 

    Yeni Birlik Zindanı, sezonlar ile yürütülen ve birlik üyelerinin iş birliği içinde zindanı tamamladıkları yeni bir tür içerik olarak oyuna eklendi. Ek olarak, Eşya Üstünleştirme sistemi eklendi. Ekipmanlar 5 defaya kadar üstünleştirilebilir ve üstünleştirme sırasında seçenekler adım adım artar. 

    Oyuncular, aynı zamanda bu güncelleme sayesinde daha kolay bir oyunla karşılaşacak. Öncelikle, macera içeriği telafi dengesinde ayarlama yapıldı ve bir kahramanın gelişmesi artık daha kolay. 9-12. Bölümlerde kazanılan ödüller, mücevher, aksesuar eşyalar ve maskot alımını kolaylaştıracak şekilde büyük oranda geliştirildi. 

    Oto-Temizleme sistemi oyuna yeni eklendi. Artık günlük zindan ve Kale Kuşatması Oto-Temizleme ile daha kolay tamamlanabilecek. Eğer oyuncu bir zindanı tamamlayıp 3 yıldız almayı başarırsa düşük seviyeleri Oto -Temizleme ile tamamlayabilecek. Kale Kuşatması'nda geçen haftalarda elde edilen skorlar bir sonraki haftaya da uygulanacağı için daha kolay oynanabilecek.

    Etiketler: seven kinghts , oyun , kahraman
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