Seven Knights bu kez Freyja’yı oyuncularla tanıştırıyor
Netmarble, popüler mobil RPG oyunu Seven Knights’ın 4’üncü yılını özel bir güncellemeyle kutluyor. Kahraman Kris’e Mitik Kudretlendirme kazandıran güncelleme, yeni kahraman Freyja’yı da oyuncularla tanıştırıyor.
Netmarble, mobil RPG’si Seven Knights’ın 4’üncü yıldönümünü kutlarken Kris için yeni Mitik Kudretlendirmeyi ve daha birçok değişikliği oyunculara sunuyor. Mitik Kudretlendirme, kudretlendirmenin en üst seviyesidir ve Mitik Kudretlenmiş bir kahraman yeni bir yetenek ve görünüm kazanıyor. Kris, Mitik Kudretlendirmenin avantajından artık faydalanabiliyor ve aynı zamanda Yedi Şövalye’nin yeni lideri oluyor.
Semavi Muhafızlar’ın lideri Freyja geliyor
Bu güncellemeyle yeni kahraman 'Freyja' da oyuna katılıyor. Freyja, Semavi Muhafızlar'ın lideri ve kudretli yeteneklerle donanmış bir karakter.
Eşyalar da Mitik Kudretlendirme alabilecek
4’üncü yıldönümü güncellemesiyle birlikte Seven Knights’ta savaşlar yetenek merkezli bir halden artık karakter değerleri üzerine kurulu bir hale geliyor. Eşyalara da Mitik Kudretlendirme getiriliyor. Maksimum seviyeye çıkmış eşyalar Mitik Kudretlendirmeye açık olacak.
Netmarble, Seven Knights’ın 4’üncü yıldönümünü kutlama etkinlikleriyle taçlandırıyor. Katılım etkinliğinin yanı sıra birçok ödül oyuncuları bekliyor.
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