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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Seven Knights bu kez Freyja’yı oyuncularla tanıştırıyor

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Seven Knights bu kez Freyja’yı oyuncularla tanıştırıyor

Netmarble, popüler mobil RPG oyunu Seven Knights’ın 4’üncü yılını özel bir güncellemeyle kutluyor. Kahraman Kris’e Mitik Kudretlendirme kazandıran güncelleme, yeni kahraman Freyja’yı da oyuncularla tanıştırıyor.

Netmarble, mobil RPG’si Seven Knights’ın 4’üncü yıldönümünü kutlarken Kris için yeni Mitik Kudretlendirmeyi ve daha birçok değişikliği oyunculara sunuyor.  Mitik Kudretlendirme, kudretlendirmenin en üst seviyesidir ve Mitik Kudretlenmiş bir kahraman yeni bir yetenek ve görünüm kazanıyor. Kris, Mitik Kudretlendirmenin avantajından artık faydalanabiliyor ve aynı zamanda Yedi Şövalye’nin yeni lideri oluyor. 

Semavi Muhafızlar’ın lideri Freyja geliyor 

Bu güncellemeyle yeni kahraman 'Freyja' da oyuna katılıyor. Freyja, Semavi Muhafızlar'ın lideri ve kudretli yeteneklerle donanmış bir karakter. 

Eşyalar da Mitik Kudretlendirme alabilecek 

4’üncü yıldönümü güncellemesiyle birlikte Seven Knights’ta savaşlar yetenek merkezli bir halden artık karakter değerleri üzerine kurulu bir hale geliyor. Eşyalara da Mitik Kudretlendirme getiriliyor. Maksimum seviyeye çıkmış eşyalar Mitik Kudretlendirmeye açık olacak. 

Netmarble, Seven Knights’ın 4’üncü yıldönümünü kutlama etkinlikleriyle taçlandırıyor. Katılım etkinliğinin yanı sıra birçok ödül oyuncuları bekliyor.

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