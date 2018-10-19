Seven Knights, 3’üncü yılını yeni kahramanlarla kutluyor
Seven Knights oyunu 3’üncü yaşını ‘Kudretli Teo’ ile yeni özel kahraman ‘Bathory’nin yanı sıra yeni içerik ‘Birlik Yağması’nın oyuna katılmasıyla kutluyor.
Netmarble bugün, mobil RPG Seven Knights'ın 3. yılını kutladığını ve oyuna bir yeni kahraman ile Kudretlendirme güncellemesinin de dahil olduğu büyük bir güncelleme getirdiğini duyurdu.
Bathory karakteri eklendi
Bu güncellemeyle, 'Gizlenmiş Usta' grubundan özel bir kahraman olan Bathory oyuna eklendi. Bathory, büyüleyici bir görünüme sahip bir vampir. Ayrıca Kudretli Teo ile karakter daha da güçlü yeteneklerle buluşuyor.
Seven Knights’ın yeni içerikleri ‘Birlik Yağması’ ve ‘Limit Kırma’ açıklandı. Birlik Yağması, Baş Düşman'ı temizlemek ve Birlik üyeleriyle birlikte ödüller kazanmak için yeni bir içerik. Ayrıca, oyuncuların kahramanlarını daha da güçlendirebilmeleri için Limit Kırma sistemi genişletildi.
Etkinliklerde zengin ödüller var
Netmarble bu güncellemeyi kutlamak amacıyla çeşitli etkinliklerle birçok ödül dağıtıyor. 3. Yıldönümü Katılım etkinliği 4 hafta boyunca oyunculara ödüller dağıtacak ve oyuncular 1554 Yakut, 3 Kudretli Kahraman, 9 Özel Kahraman Seçici ve daha pek çoğuna ücretsiz sahip olacak.
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