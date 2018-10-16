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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
16.10.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

Sesiniz hakkında duymanız gereken yedi şey

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Sesiniz hakkında duymanız gereken yedi şey

Herkes kendine has bir ses tonuyla dünyaya geliyor. Konuşkan biri olabilir veya şarkı söylemeyi, melodi mırıldanmayı sevebilirsiniz. Peki insanın bu müthiş enstrümanı hakkında neler biliyorsunuz? BBC'nin bilim programı The Curious Cases of Rutherford & Fry, bu konudaki tüm araştırmayı yaptı ve bir dizi müthiş keşifte bulundu.

1. Doğumdan itibaren bir aksanınız var

Bebekler, anne ve babalarının aksanlarını daha ana rahmindeyken kapıyor.

Araştırmacılar, yeni dünyaya gelen Fransız ve Alman bebekleri inceledi ve ağlayışlarındaki iniş ve çıkışların ana dillerindeki tonlamaları taklit ettiğini gördüler.

Ağlayışlarını inceleyerek bebeklerin nereli olduğunu tespit etmenin mümkün olduğunu gösterdiler.

Sesiniz hakkında duymanız gereken yedi şey
Bebekler, daha anne rahmindeyken aksanları kapıyor.

2. Gırtlağınız içeriden nasıl gözüküyor?

Sesiniz çıkmaya göğüs kafesinizden başlar ve buradan gırtlağınız aracılığıyla kontrollü bir hava çıkışı olur.

Ses telleri denilen iki doku, hava geçerken ileri geri titrer ve garip bir uğultu sesi çıkartır.

Daha sonra dudaklarınız, çeneniz, diliniz ve boğazınızın arkasındaki damak dokusuyla sesiniz oluşur.

Sesiniz hakkında duymanız gereken yedi şey
1800'lü yıllardan beri yapılan tahta oymaları, bilim insanlarının insan sesi ve gırtlağın anatomisile ilgilendiğini gösteriyor.

3. Neden giderek derinleşir?

Erkeklerin sesleri, ergenlik çağına girdiklerinde çatallanır. Erkeklerin gırtlağı boğazın içlerine doğru ilerler ve sonra dışarıdan görünür hale gelir. Buna "Adem elması" denir.

Ses yolu diye bilinen gırtlak ve ağız arasındaki mesafe uzar.

Uzun ses yolu daha derin bir ses üretir ve bu nedenle erkeklerin sesi daha daha kalın çıkar.

Kadınlarda da menapoza girdiklerinde biraz daha az karmaşık bir süreç yaşanır ve sesleri kalınlaşabilir.

Sesiniz hakkında duymanız gereken yedi şey
Ergen erkek kardeşiniz şarkı söylemeye başladığında...

4. Sevdiğiniz insanları taklit ediyorsunuz

Birini ne kadar çok severseniz, o kadar çok sesinizi ona benzeyecek şekilde ayarlıyorsunuz.

Yani bir erkek bir kadından hoşlanırsa, sık sık onunkine benzesin diye sesini inceltecektir.

5. Ses telleriniz gevşeyince

Yaşlandıkça ses telleriniz gevşiyor ve konuştukça hava sızdırıyorsunuz, böylece sesiniz hırıltılı bir hale geliyor.

Bu aynı zamanda, neffessiz kaldığınız için çok uzun cümleler kuramamanız anlamına geliyor.

Ayrıca, kaslar zayıfladığı için yaşlandıkça sesiniz inceliyor.

Sesiniz hakkında duymanız gereken yedi şey
Sesiniz hep yaşınızdan daha genç çıkıyor.

6. Sesiniz, size kıyasla daha uzun süre genç kalıyor

Sesiniz, vücudunuza kıyasla daha geç yaşlanıyor.

Birinin sesini duyarak yaşını tahmin etmeye çalıştığınızda, genellikle daha genç olduğunu düşünüyorsunuz.

Sesiniz hakkında duymanız gereken yedi şey
Şarkı söylemek sadece duştaki bir aktivite değil.

7. Sesinizi nasıl zinde tutarsınız?

Aynı vücudunuz gibi, yaşlandıkça sesinizin de sağlıklı kalabilmesi için egzersize ihtiyacı var.

Bir koroda şarkı söylemeyi de düşünebilirsiniz. Böylece hep sesinizi zinde tutabilir hem de şarkı söyleyip, sosyalleşerek eğlenebilirsiniz.

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