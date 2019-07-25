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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
İHA
25.07.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Ses teknolojileri 300 milyar dolarlık telefon dolandırıcılığını önlüyor

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Ses teknolojileri 300 milyar dolarlık telefon dolandırıcılığını önlüyor

Opus Research, aralarında Türkiye’den Sestek’in de olduğu 13 global teknoloji şirketinin sesle kimlik doğrulama çözümlerini analiz etti. Rapor sonucunda; ses ve iletişim teknolojileri sayesinde, her sene yaklaşık 300 milyar dolarlık telefon dolandırıcılığının önüne geçildiği tespit edildi.

ABD merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Opus Research tarafından geçtiğimiz ay yayınlanan “2019 Akıllı Kimlik Doğrulama ve Ses Biyometrisi” adlı raporda; ses biyometrisi odaklı kimlik doğrulama konusunda yazılım, hizmet ve platform sunan dünyanın önde gelen 13 teknoloji şirketi analiz edildi. Türkiye'den Sestek'in de yer aldığı rapora göre, analiz edilen şirketlerin çözümlerini kullanan yaklaşık 600 milyon sesli imza müşterisinin olduğu ve yıllık 2 milyar doğrulama işleminin gerçekleştiği belirlendi. Söz konusu işlemler sayesinde ise yaklaşık 300 milyar dolarlık telefon dolandırıcılığının engellendiği açıklandı.

Raporda ayrıca ses teknolojileri alanında uluslararası çözümler sunan Sestek'in, Türk Telekom ile 2011 yılında hayata geçirdiği sesli imza projesinden de söz edildi. Çağrı merkezi ile yapılan görüşme sürelerinde kısalma ve müşteri memnuniyetinde artış sağlayan proje, sesli imza sayısı ile dünyanın en büyük ölçekli ses biyometrisi projeleri arasında yer alıyor. 

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticileri arasında

Raporu değerlendiren Sestek CEO'su Prof. Dr. Levent Arslan “Sestek olarak dünya standartlarında teknolojiler geliştiriyoruz. Sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetlerimiz sayesinde mevcut teknolojilerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz. Böylece günümüz müşterilerinin beklentilerini en doğru şekilde cevaplayan çözümler sunabiliyoruz. ‘Ses biyometrisi' çözümlerimizle, dünyanın önde gelen araştırma şirketleri arasında yer alan Opus Research'ün son raporunda yer almamız da bu konudaki başarımıza işaret ediyor” dedi.

Ses biyometrisi nedir?

Sesli imza olarak da ifade edilen ses biyometrisi, insan sesinin tıpkı parmak izi ve retina gibi kişiye özel olmasından hareketle kullanılan bir doğrulama yöntemidir. Şifre, parola ve güvenlik sorusu gibi geleneksel güvenlik önlemlerinin aksine unutulamaz oluşu ve kullanıcıların seslerinin 100'ün üzerinde parametre baz alınarak analiz edilmesi, ses biyometrisini çok daha güvenli hale getiriyor.  

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