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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.10.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

Serpil Timuray, Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi Üst Yöneticisi oldu

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Serpil Timuray, Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi Üst Yöneticisi oldu

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray, bugün itibarıyla Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray, bugün itibarıyla Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi CEO'su olarak görevlendirilirken, eşzamanlı olarak Vodafone Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik (AMAP) Bölgesi’ne raporlayan Vodafone Türkiye'de Vodafone Avrupa Bölgesi'ne dahil edildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Vodafone Grubu'nda Ocak 2014'ten bu yana Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu'nda yer alan Timuray, yeni görevinde de, Vodafone Grubu CEO'suna doğrudan bağlı olarak Dünya İcra Kurulu'nda yer almaya ve Grup'un Londra'daki genel merkezinde çalışmaya devam edecek.

Timuray, Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu da sürdürecek. 

Verilen bilgiye göre, Timuray, yeni görevinden önce üstlendiği Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanlığı döneminde birçok global lansmana liderlik yaptı.

Bu global lansmanlar arasında, Grup tarafından faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde ilk defa eşzamanlı gerçekleştirilen ve "The Future is Exciting. Ready? (Gelecek Heyecen Verici. Hazır mısın?)" sloganı ile sunulan marka stratejisi ve marka kimliği relansmanı, tüketicilere, değer verdikleri herkesin ve her şeyin güvende olduğundan emin olma imkanı sağlayan "V by Vodafone" Bireysel IoT servislerinin lansmanı, müşterilerin dijital deneyimini artırmak üzere geleceğin dijital teknolojilerinin kullanıldığı "Dijital Müşteri Deneyimi" programı, dünyanın en popüler uygulamalarını sınırsız kullanma imkanı veren "Vodafone Pass" lansmanı öne çıkıyor.

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