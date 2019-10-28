Sermaye piyasası 'yazılım maratonu' başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSermaye piyasası 'yazılım maratonu' başladı
GeriTeknoloji Sermaye piyasası 'yazılım maratonu' başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
28.10.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

Sermaye piyasası 'yazılım maratonu' başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sermaye piyasası 'yazılım maratonu' başladı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği eş güdümüyle Türkiye'de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon etkinliği Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu başladı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle Türkiye'de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon etkinliği Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu başladı.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Serathon-in'in açılışında konuşan TSPB Başkanı Alp Keler, Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'nun, sermaye piyasası kurum ve ürünleri hakkında farkındalık yaratmak ve yazılım sektörünün bu alana yönelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de sermaye piyasaları alanında düzenlenen ilk hackathon olduğunu söyledi.

Keler, Türkiye sermaye piyasalarının büyütülmesi ve yatırımcı kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla birlik olarak çok yönlü etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sermaye piyasası, birçok kesim tarafından çok teknik ve karmaşık olarak görülüyor, bu alanda yatırım yapabilmek için çok para ve bilgi gerektirdiği düşünülüyor. Biz de bu algıyı kırmaya ve sermaye piyasalarımızın ulaşılabilir olduğunu her platformda vurgulamaya çaba gösteriyoruz. Serathon-in etkinliğimizin de onlardan biri olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Serathon-in'de yarışacak takımlara mentorluk desteği sağladıklarını vurgulayan Keler, şunları kaydetti:

"Takımlar 48 saat boyunca hem teknik alandaki uzmanlardan hem de finans sektöründeki uzmanlardan oluşan yaklaşık 50 kişilik mentor havuzundan faydalanma fırsatı yakalayacak. Etkinliğin sürdürülebilirliği ve ortaya çıkan projelerin geliştirilmesi amacıyla, ilerleyen dönemde Sermaye Piyasaları Kuluçka Merkezi kurulmasını da planlamaktayız. Serathon-in'de dereceye giren yazılım projelerinin kuluçka merkezi ile daha ileri aşamaya taşınabileceğine inanıyoruz."

"Farkındalık sağlayacak bir platform olacak"

Alp Keler, Serathon-in kapsamında, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumların katkılarıyla, yarışmacıların sermaye piyasasında yaşanan sorunların çözümünde yararlanabilecekleri Veri ve API seti envanterini oluşturduklarına dikkati çekti.

Sermaye piyasalarıyla tanışmayan yazılım profesyonellerini, fintek şirketlerini ve yatırımlarını sermaye piyasasına yönlendirme amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Keler, "Serathon-in projemizde, aralarında Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, aracı kurumlar, veri dağıtım şirketleri ile müşteri hizmetleri ve teknik destek yazılım şirketlerinin de olduğu çok sayıda paydaşımız hem sermaye piyasasının sorunlarının belirlenmesinde hem de veri ve API'lerin sunulmasında bizlere destek sağladı." diye konuştu.

Keler, "Yarışma kapsamında, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumların katkılarıyla, takımların sermaye piyasasında yaşanan sorunların çözümünde yararlanabilecekleri Veri ve API seti envanterini oluşturduk. Serathon-in ile şu anda sermaye piyasasındaki tüm veri ve API envanterini bir çatı altında toplayarak, ilgililerine sunma fırsatı elde ettik." ifadelerini kullandı.

Dünyanın paylaşım ve açık veri dönemine girdiğine işaret eden Keler, Avrupa'da birçok ülkenin, ABD ve Japonya’nın açık veri odaklı önemli platformları hayata geçirdiğini, yeniliklere imza attıklarını hatırlattı.

Türkiye’de de kamu ve özel sektör verilerinin belli yetkiler dahilinde açarak, toplum ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması gerektiğine dikkati çeken Keler, "Böylelikle kişiye özel ürünler, hizmetler, çözümler geliştirilebilir. Serathon-in sonucunda çıkan yazılım projelerimiz ile belki düzenleyici otoritemize açık veri odaklı düzenleme yapması yönünde beklentimizi dile getirebileceğiz. İşte bu nedenle Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu, bir yarışma gibi görünse de, arka tarafta birçok grupta ve alanda farkındalık sağlayacak bir platform olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Serathon-in hakkında

Etkinlikte verilen bilgilere göre, ağustos ayından itibaren başvuruların alındığı Serathon-in'e Türkiye'nin farklı bölgelerinden 54 takım, 148 kişi başvuruda bulundu.

Alanlarında uzman isimlerin yer aldığı Ön Eleme Jürisi, başvuruları inceleyerek finale kalan 25 takımı belirledi. Serathon-in’de finale kalan takımlar, 48 saat boyunca sermaye piyasalarını geliştirecek finansal teknolojileri tasarlayacak ve çalışan bir uygulama yaratmak için kıyasıya yarışacak.

Serathon-in kapsamında finale kalan takımlardan, sermaye piyasaları alanında yaşanan sorunlara çözüm üretebilecek proje geliştirmeleri bekleniyor. Serathon-in ile katılımcılara, yapay zekadan algoritmik işlemlere, büyük veri yönetiminden finansal teknolojilere kadar, hayal gücünü sınırlandırmadan, istedikleri alanda, istedikleri teknolojiyi kullanarak proje geliştirmelerine imkan sunuluyor.

Yarışmada, özgünlük ve yenilikçilik, yapılabilirlik ile finansal ve sosyal etki koşulları değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor. Yarışma sonunda birinci takım 20 bin lira, ikinci takım 15 bin lira, üçüncü takım ise 10 bin lira değerinde yatırım fonu sahibi olacak. Ayrıca, dereceye giren takımlara 1-6 ay süreyle ortak çalışma alanı sağlanacak. 

Arabanız yolda çukuru görünce belediyeye kapattıracakHitachi Vantara tarafından geliştirilen ve henüz pilot aşamasında olan yeni bir sürücü izleme teknolojisi, yollara çıkan araçlarda önemli değişiklikler yapacak.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle