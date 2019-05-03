Şerit antenlerle her yerde internet bağlantısı geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriŞerit antenlerle her yerde internet bağlantısı geliyor
GeriTeknoloji Şerit antenlerle her yerde internet bağlantısı geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A:A.
03.05.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Şerit antenlerle her yerde internet bağlantısı geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şerit antenlerle her yerde internet bağlantısı geliyor

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Yalçın, "Radyo şeritleri adını verdiğimiz antenler, belirli alanlarda ve her yerden internet bağlantısı sağlayabilecek." dedi.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, Ericsson'un, her yerde internet bağlantısı sağlayacak konsept bir baz istasyonu anten sistemiyle geleceği keşfe çıktığını belirterek, "Ericsson Radyo Şeritleri" konseptinin, yüksek ve güçlü radyo performansı sunacağını ve mobil ağlara kolay, hızlı kurulan ve esnek yapılar getireceğini söyledi.

Telefon teknolojisinin ilk günlerinden başlayarak, bütün mobil teknoloji nesilleri boyunca müşterilere sunduğu değeri en üst düzeye çıkarmak için kesintisiz inovasyon fikirleri üzerinde çalıştıklarını ifade eden Yalçın, "Tüm dünyadaki mühendislerimiz, araştırmacılarımız ve bilim insanlarımız sektörün gündemini belirliyor." diye konuştu.

Yalçın, teknolojik düşünce alanında en son araştırma ve yenilikleri kullandıklarını, bunun yanı sıra akademi, iş ortakları ve öncü müşterilerle iş birlikleri yaptıklarını bildirdi.

Gelecek 10 yılda dünyanın teknoloji açısından nasıl şekilleneceğine ilişkin çalışma yaptıklarını anlatan Yalçın, 5G, bulut bilişim, yapay zeka, otomasyon ve veri saklama gibi kritik teknolojilerin olağanüstü hızlı evrimi nedeniyle değişimin temposunun çok yüksek olacağını dile getirdi.

"5G ile her yerde bağlantı ve güçlü performans"

Yalçın, 5G teknolojisiyle her yerde bağlantı sağlanabileceğini, aynı zamanda şebekelerin güçlü performansı sayesinde yüksek hızlara ulaşılabileceğini ifade etti.

Yeni frekanslar ve antenlerle küçülen form faktörleriyle artık yüksek performanslı ve yüksek güvenlikli internet bağlantısının her yerden yapılabileceğini belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Şirket olarak anten boyutlarını küçük bir kibrit kutusu büyüklüğüne getirmeye çalışıyoruz. Laboratuvarlarımızda yapışkan banda entegre edilebilecek ölçüde küçük ve esnek antenler geliştiriyoruz. Ericsson Radyo Şeritleri adını verdiğimiz bu antenler, belirli alanlarda ve her yerden internet bağlantısı sağlayabilecek."

"Yeni mobil ağ tasarımı daha yüksek kalite sağlıyor"

Ericsson Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "Radyo Şeritleri" sistemini çığır açıcı bir konsept olarak değerlendiren Yalçın, yeni mobil ağ tasarımının daha yüksek kalite sağlamasının yanı sıra dağıtım kolaylığı da sunduğunu söyledi.

Yalçın, her yerden erişilebilir, yüksek kapasiteli radyo bağlantısı sağlayacak sistemin, kalabalık şehir meydanları, alışveriş merkezleri, ofisler, stadyumlar, tren istasyonları, fabrikalar ve depolar gibi zorlu dış ve iç mekanlar için ideal bir dağıtım çözümü sunacağını bildirdi.

Radyo Şeritleri vizyonunun, mobil ağın erişim tarafındaki radyo bağlantısının kapsama ve kalitesini iyileştirmeye odaklandığını dile getiren Yalçın, "Bu, tüm diğer kaynakların (erişim, ana işlemci, yönetim, çekirdek) halihazırdaki mobil çözümlerle aynı. Sistemle yenilikçi bir tasarıma imza atıyoruz." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?