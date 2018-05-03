Serdar Yalçın, Fortinet Türkiye Ülke Müdürü oldu
Bilişim teknolojileri sektöründe 23 yıllık deneyime sahip olan Serdar Yalçın, entegre ve otomatik siber güvenlik çözümlerinde dünya lideri Fortinet'in Türkiye'deki ülke müdürlüğü görevini üstlendi.
Kariyeri süresince çok uluslu şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı ofislerinde çeşitli sorumluluklar alan, bilişim teknolojileri sektörünün deneyimli ismi Serdar Yalçın, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladı.
Serdar Yalçın, Fortinet'e katılmadan önce Check Point Bölge Satış Yöneticiliği ve Riverbed Türkiye Ülke Müdürlüğü gibi görev aldığı pozisyonlarda elde ettiği ağ ve güvenlik teknolojileri alanlarındaki tecrübesiyle yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda kamu ve özel kuruluşun güvenlik mimarisinin oluşturulmasına yardımcı oldu. Bilişim teknolojileri sektöründe 23 yıllık deneyime sahip olan Serdar Yalçın, Kasım 2017 itibariyle Fortinet Türkiye Ülke Müdürlüğü görevine atandı.
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