Serdar Urçar, Netaş Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü oldu

Çin teknoloji devi ZTE ile ortaklık gerçekleştiren Netaş’ın hedefi, küresel bir teknoloji markası olmak. Bu kapsamda, Uluslararası Pazarlar, Netaş içerisinde daha da büyük öneme sahip olacak.

7 Mart 2018 itibarıyla Netaş’ın Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü olan Urçar, Netaş’ın dış pazarlardaki satış, proje ve çözüm işlerinden sorumlu olacak. Uluslararası Pazarlar Proje Direktörlüğü, Ürün ve Çözüm Direktörlüğü, Satış Direktörlüğü ile Satış Destek ekipleri Urçar’a bağlı çalışacak. Aynı zamanda, Cezayir, Kazakistan, Azerbaycan ve Fas’ta süregelen tüm operasyonlar kendisinin sorumluluğunda olacak.

25 yıllık bilişim kariyerine 1993 yılında Karma Bilgisayar’da başlayan Urçar, Superonline’ın ardından uzun yıllar Hewlett-Packard bünyesinde farklı üst düzey görevlerde çalıştı. 2008-2013 yılları arasında HP Türkiye Genel Müdürü, 2013 - 2016 yılları arasında da HP MEMA bölgesi (Ortadoğu, Akdeniz, Afrika) Satış-Dağıtım Kanalları ve KOBİ pazarından sorumlu Bölge Direktörü olarak görev yaptı. Serdar Urçar, HP deneyimi sonrasında, Index Grup bünyesinde Dijital Transformasyondan Sorumlu Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden 1990 yılında mezun olan Serdar Urçar’ın aynı üniversitenin Jeanne Monnet Enstitüsü’nden Avrupa Politikası ve Ekonomisi konusunda yüksek lisansı bulunuyor.